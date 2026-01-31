Encargada de negocios de los Estados Unidos llega a Venezuela para liderar el relanzamiento de las relaciones entre ambos países

Bajo la sombra de una transformación política radical, la diplomacia entre Washington y Caracas ha dado un paso definitivo este sábado 3 de enero, con el arribo de Laura Dogu al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

La nueva jefa de la misión estadounidense aterrizó cerca de las 3:00 de la tarde para asumir funciones como encargada de negocios, marcando un hito en el proceso de reanudación gradual de las relaciones bilaterales.

Este acercamiento ocurre tras el estrepitoso fin de la era de Nicolás Maduro, que fue capturado el pasado 3 de enero en una operación militar que incluyó bombardeos en la capital y áreas circundantes, para ser posteriormente trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico junto a su esposa, Cilia Flores.

Relaciones entre Washington y Caracas se rompieron en 2019:

La actual presidenta, Delcy Rodríguez, ha dejado atrás el discurso "antiimperialista" para evitar el mismo destino de su predecesor, con el que amenazó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.

En un giro histórico, Rodríguez ha cedido el control petrolero ante las exigencias del presidente Donald Trump y ha impulsado reformas para abrir la industria a la inversión privada de Estados Unidos.

Esta nueva dinámica ha sido elogiada por el mandatario estadounidense, que calificó a la presidenta venezolana como "formidable", mientras ambos gobiernos avanzan en la reactivación de los vuelos comerciales, suspendidos desde la ruptura total de relaciones en 2019.

Tensión con Caracas crecieron durante el primer mandato de Trump:

El restablecimiento de la delegación diplomática, que fue evaluado el pasado 9 de enero por una comisión liderada por John McNamara, se fundamenta en un cambio de clima político interno tras años de hostilidad.

Durante el primer mandato de Trump, Washington intentó asfixiar económicamente a Maduro y respaldó el proyecto de Juan Guaidó, que hoy se encuentra exiliado en Miami.

La situación se mantuvo tensa bajo la presidencia de Joe Biden tras el desconocimiento de las elecciones de 2024, tildadas de "robo" por la oposición liderada por la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Sin embargo, el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025 precipitó la intervención militar y el posterior ascenso de Rodríguez al poder.