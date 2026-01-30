CANAL RCN
Colombia

Gobierno reanudó los vuelos para deportados de Estados Unidos a tan solo días de la reunión Petro – Trump

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reunirán en la Casa Blanca, en Washington, el próximo 3 de febrero.

Gobierno reanudó los vuelos para deportados de Estados Unidos a tan solo días de la reunión Petro – Trump
Foto: AFP

AFP

enero 30 de 2026
03:02 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció que reanudará los vuelos de deportación de migrantes desde Estados Unidos en aeronaves colombianas, tras ocho meses de suspensión y a pocos días del encuentro entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

La Cancillería aseguró en X que aviones militares recogerán a los migrantes indocumentados expulsados para garantizar su trato digno.

Los mandatarios tendrán un encuentro en la Casa Blanca el próximo martes 3 de febrero luego de varios choques, cuando el presidente Petro impidió la llegada de vuelos estadounidenses con deportados y denunció que llegaban esposados. Una acusación que desató una crisis diplomática.

Gustavo Petro dio polémicas declaraciones a días de su reunión con Donald Trump: ¿qué dijo?
RELACIONADO

Gustavo Petro dio polémicas declaraciones a días de su reunión con Donald Trump: ¿qué dijo?

El lío de los vuelos de deportados colombianos de Estados Unidos

Petro envió aviones para recoger a sus ciudadanos y luego permitió la entrada de aeronaves de Estados Unidos con la condición de que se respetaran sus derechos.

Sin embargo, en mayo el gobierno suspendió los permisos al argumentar que Washington no cumplió con los acuerdos.

La crisis por las deportaciones en medio de la ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal fue el primer desencuentro entre estos dos países tradicionalmente aliados.

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas
RELACIONADO

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas

Los choques de poderes entre Donald Trump y Gustavo Petro

Petro llegó a comparar a Trump con Adolf Hitler y en una visita a Nueva York pidió a las fuerzas del orden de Estados Unidos desobedecerle.

El republicano le retiró la visa a su homólogo, lo llamó "líder del narcotráfico" y le impuso sanciones financieras por supuestamente no combatir al tráfico de drogas.

Más recientemente, Trump amenazó con efectuar un ataque en Colombia como el que terminó con el arresto del derrocado presidente Nicolás Maduro en Venezuela del 3 de enero.

Finalmente, los mandatarios hablaron por teléfono el 8 de enero, en términos amables y acordaron una reunión.

Se espera que aborden estrategias para combatir conjuntamente el narcotráfico en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas
RELACIONADO

Petro insiste en que no defiende a Maduro, pero debe ser juzgado en un tribunal venezolano o de las Américas

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aerocivil

Controladores alertan sobre la falta de personal y radares para medir las condiciones climáticas en aeropuertos de Colombia

Yeison Jiménez

Así operará Transmilenio para llegar y salir del concierto homenaje a Yeison Jiménez

Accidente aéreo

Empieza el retiro del fuselaje del avión siniestrado: la clave que podría revelar qué pasó realmente

Otras Noticias

Impuestos

Impuestos a licores, cigarrillos y juegos de azar quedan suspendidos tras decisión de la Corte sobre Emergencia Económica

La medida implica que los tributos contemplados en el decreto expedido el 29 de diciembre quedan sin efecto hasta que el alto tribunal tome una decisión.

Viral

Nueva estatua de Radamel Falcao en Santa Marta: es viral en las redes

Falcao García ya tiene nueva estatua en Santa Marta: el monumento es conversación en las plataformas digitales.

Estados Unidos

Estados Unidos celebra fallo de la Corte Suprema de Panamá que anuló concesiones portuarias a empresa hongkonesa

Hernán Torres

Hernán Torres envió contundente mensaje a hinchas de Millonarios en su despedida

Enfermedades

Ante el pico respiratorio, impulsan la consulta prioritaria para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá