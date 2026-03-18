Antioquia se divide por Iván Cepeda: víctimas lo declaran persona grata mientras desde la Asamblea buscan rechazarlo

Un fuerte pulso político se desató en Antioquia tras la proposición fechada el 17 de marzo en la Asamblea Departamental, en la que se busca declarar “persona non grata” al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro.

La iniciativa generó una reacción inmediata desde distintos sectores del departamento.

Organizaciones de víctimas, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sindicalistas y ciudadanos firmaron una carta pública en la que no solo rechazan esa propuesta, sino que además declaran al candidato como “persona grata y bienvenida”.

El pronunciamiento, titulado “¡Bienvenido Iván Cepeda Castro! La Antioquia que no olvida te declara persona grata”, reúne el respaldo de 195 organizaciones sociales y 1.920 personas naturales.

Víctimas y organizaciones en Antioquia revelaron carta respaldando a Iván Cepeda

En el documento, los firmantes se presentan como voces que han vivido la guerra, que han trabajado por la paz y que buscan la garantía de los derechos humanos en el territorio. Desde esa posición, cuestionan directamente la proposición impulsada en la Asamblea.

Uno de los puntos centrales del texto es el rechazo a lo que denominan una negación de la historia. En la carta, se señala que desde sectores políticos de extrema derecha, con intereses electorales, se califican como “estigmatizantes” las menciones a fenómenos como la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado en Antioquia.

Frente a esto, los firmantes sostienen que dichas referencias no son etiquetas, sino hechos documentados por la justicia y la verdad histórica. En ese sentido, advierten que negar estas realidades no protege el “buen nombre” del departamento, sino que invisibiliza a miles de víctimas y perpetúa la impunidad.

El documento también hace referencia a la memoria de Jesús María Valle, señalado como víctima de crimen de Estado. Su asesinato, recuerdan, ocurrió luego de advertir que el “meridiano de la violencia pasaba por Antioquia”, lo que es presentado como evidencia de que decir la verdad tiene consecuencias.

En otro apartado, los firmantes expresan su respaldo a Iván Cepeda, a quien describen como una figura que ha llevado al debate nacional los derechos de quienes fueron silenciados por la violencia política. Según el texto, su programa de gobierno representa valores orientados a evitar la repetición de estos hechos en la región.

La carta insiste en que la construcción de memoria histórica es necesaria para la reconciliación y que señalar los vínculos del conflicto con distintos sectores es un acto democrático. A su vez, advierte que manipular estas discusiones con fines electorales contribuye a prolongar la violencia.

Iván Cepeda fue declarado "persona grata" por estas organizaciones

Finalmente, el documento deja una posición clara: Antioquia no puede ser representada por una sola voz institucional. Por el contrario, se describe como un territorio diverso en el que sectores sociales respaldan la defensa de los derechos humanos, las víctimas, la paz y la democracia.

El pronunciamiento cierra con una declaración directa: Iván Cepeda es considerado persona grata y bienvenido en el departamento. Además, anuncian que será recibido el próximo 28 de marzo en Medellín con el respaldo de las víctimas.