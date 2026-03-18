Estados Unidos habilita visas temporales para estos trabajadores: requieren con urgencia ante escasez

El gobierno de Donald Trump ha anunciado una serie de medidas regulatorias para facilitar y ampliar la emisión de visas temporales de trabajo H-2A. Esta decisión surge como respuesta directa a las "falencias críticas" de mano de obra que enfrenta el sector agrícola estadounidense, agravadas en meses recientes por el endurecimiento de las políticas migratorias.

El Departamento de Trabajo y el Departamento de Agricultura (USDA) justificaron la medida señalando que la falta de trabajadores disponibles pone en riesgo la cosecha de cultivos esenciales y eleva los costos para los consumidores.

Según informes oficiales, las redadas migratorias y la reducción del flujo de trabajadores indocumentados han dejado miles de vacantes que no están siendo cubiertas por ciudadanos estadounidenses.

"La meta es proporcionar previsibilidad a los agricultores que alimentan a nuestra nación", señaló un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Las nuevas normativas, que entraron en vigor el pasado 2 de octubre, buscan simplificar el proceso de solicitud para los empleadores, permitiéndoles contratar trabajadores extranjeros de manera más ágil y con menos trabas burocráticas.

El programa H-2A, que no tiene un límite anual de visas, ha crecido exponencialmente en la última década, superando ya los 400,000 puestos certificados. La administración actual planea llevar esta cifra por encima de los 500,000 en los próximos años, mientras evalúa extender el programa a sectores no estacionales, como las industrias láctea y cárnica, que requieren mano de obra durante todo el año.

¿Quienes pueden aplicar a estas visas?

Para aplicar a una visa H-2A, el proceso depende de dos figuras principales: el empleador (quien debe demostrar la necesidad) y el trabajador (quien debe cumplir con el perfil y origen geográfico).

Un ciudadano extranjero puede aplicar si cumple con lo siguiente:

Oferta de empleo formal: No se puede aplicar de forma independiente; es indispensable tener una oferta de trabajo de un empleador estadounidense que haya sido aprobado por el gobierno.

Nacionalidad elegible: El solicitante debe ser ciudadano de uno de los países designados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Intención de retorno: Debe demostrar que tiene lazos en su país de origen (familia, propiedades, etc.) que garanticen que regresará al finalizar su contrato.

Naturaleza del trabajo: Debe estar físicamente apto para realizar labores estrictamente agrícolas (cosecha, siembra, ganadería, etc.).

La lista se actualiza anualmente. Actualmente, la gran mayoría de los países de América Latina son elegibles, entre ellos:

México, Guatemala, Honduras y El Salvador (los de mayor participación), Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Uruguay.