¡Imperdibles! Así quedaron los cruces de los cuartos de final de la Champions League

La Champions League ya tiene definidos a los ocho mejores equipos de la temporada. Este miércoles 18 de marzo se cerraron los octavos de final sin grandes sorpresas y con la confirmación de varias potencias del continente en la siguiente ronda. Los cruces de cuartos prometen emociones fuertes y duelos de alto nivel: Real Madrid vs. Bayern Múnich, Sporting Lisboa vs. Arsenal, Barcelona vs. Atlético de Madrid y PSG vs. Liverpool.

La jornada dejó en evidencia la jerarquía de los equipos que parten como favoritos, en una fase en la que no hubo espacio para sorpresas mayúsculas. Barcelona y Atlético de Madrid sellaron su clasificación, mientras que Bayern Múnich y Liverpool hicieron lo propio con autoridad, cada uno a su manera: los alemanes con una nueva goleada y los ingleses con una remontada de carácter.

LaLiga impone condiciones frente a la Premier

Uno de los aspectos más llamativos de estos octavos de final fue el dominio de los equipos españoles en sus duelos directos contra clubes ingleses. Real Madrid dio el primer golpe al superar con solvencia al Manchester City, y esa tendencia se mantuvo este miércoles con la clasificación del Barcelona, que arrolló en casa al Newcastle con una exhibición ofensiva.

En ese compromiso, figuras como Raphinha y Robert Lewandowski lideraron a un equipo que fue de menos a más y terminó resolviendo con contundencia. El conjunto dirigido por Hansi Flick vuelve a instalarse entre los ocho mejores del continente, donde se medirá a un Atlético de Madrid que mantiene viva la ilusión de conquistar por primera vez el torneo.

Remontadas, goleadas y un cierre sin sorpresas

La jornada también tuvo como protagonista al Liverpool, que protagonizó una remontada memorable en Anfield tras haber caído en la ida. Con goles de Mohamed Salah y compañía, el equipo inglés logró revertir la serie y ahora tendrá un desafío mayúsculo ante el PSG, vigente campeón del torneo.

Por su parte, el Bayern Múnich ratificó su superioridad frente al Atalanta con un global aplastante, guiado por figuras como Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, quien atraviesa un momento destacado. Los bávaros protagonizarán, junto al Real Madrid, la serie más atractiva de los cuartos de final, en un duelo que revive una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol europeo.

Con este panorama, la Champions League entra en su fase más apasionante. Cuatro cruces de alto voltaje definirán a los semifinalistas, en una edición que promete seguir entregando espectáculo al más alto nivel.