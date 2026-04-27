¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de abril de 2026! Atención al reporte

El Servicio Geológico Colombiano detalló cada una de las magnitudes. Descubra aquí los detalles.

abril 27 de 2026
07:41 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento, ha detectado al menos seis temblores en el país.

Estos se han presentado en zonas como Santander, Nariño y Magdalena. ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra el reporte completo aquí en Noticias RCN.

Así fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 27 de abril de 2026

  • 6:38 p.m.

Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 28 kilómetros de San Vicente del Caguán (Caquetá), a 66 de Puerto Rico (Caquetá) y a 77 de Cartagena Del Chairá (Caquetá).

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 24 de abril de 2026! Este es el reporte completo
RELACIONADO

¡Tembló masivamente en Colombia hoy 24 de abril de 2026! Este es el reporte completo

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de abril de 2026

  • 12:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).

  • 4:29 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).

  • 9:08 a.m.

Epicentro: Túquerres, Nariño.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Ospina (Nariño), a 5 de Túquerres (Nariño) y a 6 de Sapuyes (Nariño).

  • 9:29 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.4.

Profundidad: Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 9:38 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 145 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 23 de abril de 2026! Atento
RELACIONADO

¡De nuevo tembló masivamente en Colombia hoy 23 de abril de 2026! Atento

  • 5:01 p.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 130 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Betulia (Santander), a 9 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 9 de Zapatoca (Santander).

  • 5:44 p.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 148 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 4 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).

  • 5:46 p.m.

Epicentro: Santa Marta, Magdalena.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 59 de Santa Marta (Magdalena) y a 68 de Ciénaga (Magdalena).

Te puede interesar

Paloma Valencia

Paloma Valencia denuncia nuevo plan para asesinarla: estarían ofreciendo hasta $2.000 millones

Metro de Bogotá

Se agota el tiempo para votar por el nombre de las estaciones del Metro en Bogotá ¿Cómo participar?

Inpec

Soldado del Ejército es investigado por ingresar droga oculta a cárcel en Ibagué

Otras Noticias

Nicolás Maduro

La exorbitante cifra que le costaría a Venezuela pagar la defensa de Maduro

Nicmer Evans, un conocido politólogo venezolano, cuestionó la decisión de Estados Unidos.

Visa

Ojo: implementaron nuevo requisito para quienes buscan tramitar la visa a EE. UU.

Conozca el nuevo requisito que implementaron para tramitar la visa estadounidense.

Senado de la República

La Ley Nuclear en Colombia, que se aplicaría en la salud, volvió a frenarse: ¿qué pasó?

PSG

Luis Enrique dio la clave del PSG para anular a Luis Díaz, Harry Kane y Olise

Astrología

"Agárrense": Mhoni Vidente hizo alarmante predicción para los próximos días