¡Tembló masivamente en Colombia hoy 27 de abril de 2026! Atención al reporte
El Servicio Geológico Colombiano detalló cada una de las magnitudes. Descubra aquí los detalles.
Noticias RCN
07:41 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano, hasta el momento, ha detectado al menos seis temblores en el país.
Estos se han presentado en zonas como Santander, Nariño y Magdalena. ¿Cuáles han sido los municipios más cercanos a los epicentros? ¿De cuánto han sido las magnitudes?
Así fue el temblor más reciente que se sintió en Colombia hoy 27 de abril de 2026
- 6:38 p.m.
Epicentro: San Vicente del Caguán, Caquetá.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 28 kilómetros de San Vicente del Caguán (Caquetá), a 66 de Puerto Rico (Caquetá) y a 77 de Cartagena Del Chairá (Caquetá).
Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 27 de abril de 2026
- 12:44 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.6.
Profundidad: 143 kilómetros.
Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Villanueva (Santander).
- 4:29 a.m.
Epicentro: Jordán, Santander.
Magnitud: 2.0.
Profundidad: 140 kilómetros.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Jordán (Santander), a 4 de Los Santos (Santander) y a 9 de Aratoca (Santander).
- 9:08 a.m.
Epicentro: Túquerres, Nariño.
Magnitud: 3.0.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 1 kilómetro de Ospina (Nariño), a 5 de Túquerres (Nariño) y a 6 de Sapuyes (Nariño).
- 9:29 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 3.4.
Profundidad: Profundidad: 142 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).
- 9:38 a.m.
Epicentro: Los Santos, Santander.
Magnitud: 2.5.
Profundidad: 145 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 11 de Aratoca (Santander).
- 5:01 p.m.
Epicentro: Zapatoca, Santander.
Magnitud: 2.2.
Profundidad: 130 kilómetros.
Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Betulia (Santander), a 9 de San Vicente de Chucurí (Santander) y a 9 de Zapatoca (Santander).
- 5:44 p.m.
Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: 148 kilómetros.
Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 4 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 9 de Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca).
- 5:46 p.m.
Epicentro: Santa Marta, Magdalena.
Magnitud: 2.1.
Profundidad: superficial.
Municipios cercanos: a 39 kilómetros de Dibulla (La Guajira), a 59 de Santa Marta (Magdalena) y a 68 de Ciénaga (Magdalena).