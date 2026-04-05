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Colombia

A la cárcel dos hombres por hurto violento de celulares en el SITP

Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, al comprobar que eran reincidentes.

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
04:51 p. m.
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Mediante labores de control y registro, uniformados del Grupo de Transporte Masivo de Transmilenio capturaron a dos hombres señalados de cometer un hurto en la estación Bicentenario, en la localidad de Santa Fe.

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Los hechos se registraron cuando usuarios de un bus del SITP alertaron sobre dos personas que, utilizando armas cortopunzantes, intimidaron a los pasajeros y los despojaron de sus celulares. De manera inmediata, los policías lograron identificar a los presuntos responsables en inmediaciones de la carrera 10 con calle 5.

Captura y hallazgo de armas

Durante el procedimiento, a los detenidos se les encontraron varios dispositivos móviles y armas cortopunzantes. Los celulares fueron reconocidos por las víctimas que iban a bordo del bus, lo que permitió confirmar la responsabilidad de los capturados en el hecho delictivo.

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Medida de aseguramiento en centro carcelario

Los dos hombres, de 26 y 30 años, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, al comprobar que eran reincidentes en este tipo de conductas.

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La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada para garantizar la seguridad en el sistema de transporte público de la ciudad.

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