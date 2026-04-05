Ojo, conductores: esto tarda una cerveza en salir del cuerpo, según estudio

Saber cuánto tarda una cerveza en salir del cuerpo es clave para tomar decisiones responsables, especialmente si se trata de conducir.

RELACIONADO Videos revelan el ingreso de cajas de cerveza por guardias del Inpec y reclusos en cárcel de máxima seguridad

Aunque muchas personas creen que “se pasa rápido”, lo cierto es que el alcohol sigue presente en el organismo durante varias horas, incluso cuando ya no se sienten sus efectos.

De acuerdo con entidades como los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) y el National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), el cuerpo humano metaboliza el alcohol a un ritmo promedio de 0,015% de alcohol en sangre por hora. Este dato también es respaldado por organismos europeos de seguridad vial, que advierten sobre los riesgos de subestimar estos tiempos.

¿Cuánto tarda una cerveza en eliminarse del cuerpo?

Una bebida estándar —como una cerveza de 355 ml con aproximadamente 5% de alcohol— puede tardar entre 2 y 3 horas en eliminarse completamente del organismo. Esto se debe a que el hígado es el encargado de procesar el alcohol, y lo hace a un ritmo constante que no se puede acelerar con café, agua o remedios caseros.

Sin embargo, este tiempo no es exacto para todas las personas. Factores como el peso, el sexo, la edad, la velocidad al beber e incluso si se ha comido previamente influyen directamente en la absorción y eliminación del alcohol. Por ejemplo, alguien que consume varias cervezas seguidas puede necesitar entre 6 y 8 horas o más para estar completamente sobrio.

¿Cuándo es seguro volver a manejar?

La gran duda es cuándo se puede conducir sin riesgo. Organismos de seguridad vial coinciden en que no basta con sentirse bien. Aunque los efectos visibles disminuyan, el alcohol puede seguir afectando reflejos, coordinación y capacidad de reacción.

Por eso, la recomendación más segura es esperar varias horas después de la última bebida o, mejor aún, evitar conducir si se ha consumido alcohol. En muchos países, superar ciertos niveles de alcohol en sangre puede acarrear sanciones legales.