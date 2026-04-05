En un acto de celos intentó asesinar a su propio primo y lo dejó silla de ruedas en Santander

Un caso de violencia intrafamiliar se registró en el municipio de Socorro, Santander, donde un joven de 28 años lucha por levantarse de una silla de ruedas tras recibir un disparo de arma de fuego a manos de su primo.

El hecho, ocurrió el pasado 24 de abril, donde Brayan Steven recibió una bala que se alejó en la tercera vértebra de su columna, situación que podría dejarlo en condición de discapacidad permanente.

Ana Ligia Barrera, madre del joven herido, habló de la gravedad de la situación.

Atravesó a mi hijo en la tercera vértebra de la columna, la cual tiene la bala ahí, pues no se la pueden sacar porque puede quedar inválido.

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Lo que habría detrás del cruel ataque entre primos en Santander

Según las primeras investigaciones, el ataque habría sido motivado por celos, configurando un acto de intolerancia entre familiares que terminó en violencia armada.

Brayan Steven permanece hospitalizado a la espera de múltiples estudios médicos que determinarán el alcance real de las afectaciones físicas y neurológicas que podrían derivarse de la herida de bala en su columna vertebral.

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Capturan al joven que intentó asesinar a su primo

El presunto agresor fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía. De acuerdo con el coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander:

La persona fue judicializada y puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio en el grado de tentativa.

Un juez de garantías impuso medida de aseguramiento contra el presunto agresor, quien deberá responder por el delito de tentativa de homicidio mientras avanza el proceso judicial.