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Bogotá tendrá feria de empleo con 4.000 vacantes este 7 de mayo

Más de 4.000 empleos en feria laboral en Bogotá. ¿Dónde se llevará a cabo?

Vacantes empleo
Foto: Secretaría Desarrollo Económico

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
02:55 p. m.
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Bogotá realizará una feria de empleo el próximo 7 de mayo con más de 4.000 vacantes disponibles en el centro comercial Gran Estación. La jornada será gratuita y reunirá empresas de distintos sectores que buscan cubrir perfiles variados.

La actividad es liderada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo.

¿Qué vacantes habrá en la feria de empleo en Bogotá?

La feria de empleo contará con oportunidades en sectores como logística, comercio, salud, tecnología, construcción y servicios. Según la información oficial, habrá cargos operativos, técnicos y profesionales, lo que amplía el acceso a personas con diferentes niveles de formación.

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También se incluyen vacantes para quienes buscan su primer empleo, así como opciones para trabajadores con experiencia. Esta diversidad de perfiles responde a la necesidad de las empresas de cubrir distintas áreas dentro de sus operaciones.

El evento hace parte de la estrategia “Talento Capital”, con la que el Distrito busca facilitar el acceso al empleo formal y reducir las barreras en los procesos de contratación.

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Además, la jornada tendrá un enfoque incluyente. Habrá oportunidades dirigidas a personas con discapacidad, acompañamiento con intérpretes de lengua de señas colombiana y vacantes pensadas para mayores de 50 años.

¿Dónde será la feria de empleo y cómo participar?

La feria se llevará a cabo el 7 de mayo en el centro comercial Gran Estación. El acceso será completamente gratuito y no requiere intermediarios ni pagos para aplicar a las vacantes.

Las autoridades recomiendan a los asistentes llevar su hoja de vida actualizada y documentos básicos, con el fin de agilizar los procesos de postulación durante la jornada.

Este tipo de eventos permite un contacto directo entre empresas y candidatos, lo que puede acelerar las oportunidades de vinculación laboral en la ciudad.

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La jornada se realiza en el marco del Día Internacional del Trabajo y busca fortalecer el acceso a oportunidades laborales en Bogotá.

La feria se proyecta como una de las más importantes del mes, con miles de vacantes disponibles y opciones reales para quienes están en búsqueda de empleo en la capital.

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