Capturan a 21 adultos y rescatan a 12 menores víctimas de reclutamiento ilícito en Quindío

En una operación de la Policía Nacional en La Tebaida, Quindío fueron capturadas 21 personas y se logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores de edad que eran víctimas de reclutamiento ilícito.

Los adolescentes eran movilizados en un bus desde el Cauca hacia Granada, Meta, con el propósito de fortalecer actividades de extorsión, narcotráfico y violencia de estructuras criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que este resultado frena un crimen de guerra: el reclutamiento de niños y adolescentes para la violencia.

Golpe a las redes del cartel de alias Mordisco

De acuerdo con las autoridades, la operación golpea directamente las redes de reclutamiento del cartel de alias Mordisco, que obligaba a los menores a cometer asesinatos o enfrentarse a la muerte. “No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó el ministro.

Las 21 personas capturadas fueron sorprendidas en flagrancia. Veinte de ellas fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por el delito de uso de documento falso.

RELACIONADO SAE asumirá la administración de los bienes de Lili Pink tras incautación de la Fiscalía

Entre tanto, un hombre señalado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc será imputado en las próximas horas por concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

Restablecimiento de derechos a menores reclutados

Los menores rescatados quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

El ministro Sánchez expresó su reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública: “Mi reconocimiento a nuestros policías y a todos los hombres y mujeres que, con honor y compromiso, defienden la vida y la libertad de Colombia”.