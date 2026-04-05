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Capturan a 21 adultos y rescatan a 12 menores víctimas de reclutamiento ilícito en Quindío

Los adolescentes eran movilizados en un bus desde el Cauca hacia Granada, Meta.

Noticias RCN

mayo 04 de 2026
03:40 p. m.
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En una operación de la Policía Nacional en La Tebaida, Quindío fueron capturadas 21 personas y se logró la aprehensión y restablecimiento de derechos de 12 menores de edad que eran víctimas de reclutamiento ilícito.

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Los adolescentes eran movilizados en un bus desde el Cauca hacia Granada, Meta, con el propósito de fortalecer actividades de extorsión, narcotráfico y violencia de estructuras criminales.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que este resultado frena un crimen de guerra: el reclutamiento de niños y adolescentes para la violencia.

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Golpe a las redes del cartel de alias Mordisco

De acuerdo con las autoridades, la operación golpea directamente las redes de reclutamiento del cartel de alias Mordisco, que obligaba a los menores a cometer asesinatos o enfrentarse a la muerte. “No vamos a permitir que sigan arrebatando el futuro de nuestros niños, niñas y adolescentes”, enfatizó el ministro.

Las 21 personas capturadas fueron sorprendidas en flagrancia. Veinte de ellas fueron presentadas ante un juez de control de garantías e imputadas por el delito de uso de documento falso.

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Entre tanto, un hombre señalado como cabecilla de una estructura de las disidencias de las Farc será imputado en las próximas horas por concierto para delinquir, reclutamiento ilícito y uso de documento falso.

Restablecimiento de derechos a menores reclutados

Los menores rescatados quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.

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El ministro Sánchez expresó su reconocimiento a la labor de la Fuerza Pública: “Mi reconocimiento a nuestros policías y a todos los hombres y mujeres que, con honor y compromiso, defienden la vida y la libertad de Colombia”.

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