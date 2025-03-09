A la cárcel hombre que ingresó a una vivienda para asesinar a una mujer en Valle del Cauca

La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Miguel Ángel Patiño Gil, de 20 años, señalado como presunto responsable de un ataque ocurrido en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca.

Sujeto ingresó a una vivienda para asesinar a una mujer y fue enviado a la cárcel

RELACIONADO Asesinan a tiros y a sangre fría a abogado de la Alcaldía de Cartago

El joven fue imputado por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que no aceptó durante las diligencias judiciales.

De acuerdo con la investigación, los hechos se registraron el 9 de marzo en el corregimiento Presidente, cuando Patiño Gil habría ingresado a una vivienda con la aparente intención de cometer un hurto.

En el lugar se encontraba una mujer de 20 años, a quien presuntamente atacó con un arma cortopunzante e intentó asfixiar antes de huir del sitio.

Tras las labores de seguimiento, el 30 de agosto personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, capturó al señalado en el municipio de Guacarí.

“La Fiscalía General de la Nación judicializó a Miguel Ángel Patiño Gil, de 20 años, como presunto responsable del delito de homicidio agravado en grado de tentativa del que fue víctima una mujer en zona rural de San Pedro, Valle del Cauca. Dicho señalamiento no fue aceptado por el hombre”, indicó la Fiscalía.

Un juez de control de garantías ordenó que el procesado permanezca bajo medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Formulan cargos contra alcalde de Palestina, Huila

RELACIONADO Joven de 16 años secuestrado en Ocaña fue liberado tras 14 días de cautiverio

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, a quien se le formularon cargos por presunta violencia física, verbal, psicológica y económica contra su esposa.

Según la investigación, los hechos habrían ocurrido de manera reiterada entre febrero y julio de 2024, tanto en su vivienda como en su despacho.

El ente de control señala que el mandatario habría utilizado su cargo para intimidar y menoscabar a su pareja, lo que generó un ambiente de temor que la llevó a buscar refugio en la Casa de la Mujer en Bogotá.