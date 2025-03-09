Joven de 16 años secuestrado en Ocaña fue liberado tras 14 días de cautiverio

El secretario de Gobierno de Ocaña, Fredy Arengas, confirmó este miércoles 3 de septiembre la liberación de Jhonatan Santiago Urrea, el joven de 16 años que fue secuestrado el 21 de agosto en el sector de El Carbonal, cerca del corregimiento de Venadillo, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

Jhonatan Santiago se desplazaba en su motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados en un vehículo. Según informes preliminares, el joven habría sido conducido hacia el departamento del Cesar.

Dos horas más tarde de su secuestro, autoridades confirmaron el hallazgo del vehículo incinerado en zona rural de Convención.

“Este joven estudiante del Colegio Francisco Fernández de Contreras hoy se encuentra, en este momento, acabé de dialogar con él y con su señora madre, ya en compañía de sus seres queridos. Nos manifiesta que se encuentra en buen estado de salud. Por fortuna volvió a su casa, volvió a su hogar sano y salvo”, expresó el secretario Fredy Arengas.

Familia de Jhonatan Santiago esperó durante 14 días su liberación

Luego de reportarse el secuestro de Jhonatan Santiago, se realizó un consejo de seguridad en el municipio de Río de Oro, sur del departamento del Cesar. Las autoridades se comprometieron con una incansable búsqueda para dar con el paradero del menor.

El pasado 1 de septiembre, el comandante de la Policía en el Cesar, William Javier Morales, anunció el aumento de la recompensa de $30 millones a $100 millones por información que pudiese conducir al paradero del menor.

Una vigilia por la liberación de Jhonatan Santiago

El pasado 23 de agosto, estudiantes del Colegio Francisco Fernández de Contreras realizaron una vigilia para pedir por la libertad de su compañero Jhonatan Santiago Urrea. Por fortuna, la espera para su familia y compañeros de estudio terminó.

En 2025, la Defensoría del Pueblo ha señalado que en regiones como el Catatumbo el ELN ha secuestrado al menos 50 personas, a quienes acusa de colaborar con las disidencias del Frente 33.