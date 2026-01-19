En pleno parque principal capturaron a un hombre que habría abusado carnalmente de su propia hija menor

Un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 38 años, señalado de abusar sexualmente de su hija menor de edad en el municipio de San Jacinto, Bolívar.

La decisión fue tomada a petición de la Fiscalía General de la Nación, luego de exponer los elementos obtenidos en la investigación por hechos que habrían ocurrido durante 2024.

La víctima, una niña de 12 años, habría sido sometida de manera reiterada, según lo establecido por el ente acusador.

De acuerdo con la información recopilada por la Fiscalía, los hechos se habrían presentado al interior de la vivienda familiar.

El hombre, presuntamente, aprovechaba los momentos en que su pareja y las demás hijas se encontraban dormidas para cometer los abusos sexuales contra la menor.

Según la investigación, el señalado agresor utilizaba mecanismos de intimidación extrema para someter a la niña y evitar que denunciara lo ocurrido.

¿Cómo lograba este hombre cometer los abusos?

La Fiscalía determinó que, presuntamente, le vendaba los ojos, le tapaba la boca y la amenazaba de forma reiterada.

Entre las amenazas, se indicó que el hombre advertía con quitarle la vida a su madre y agredir sexualmente a sus hermanas si se negaba a acceder a sus pretensiones o si revelaba los hechos.

Con base en estos elementos, la Fiscalía imputó al hombre el delito de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años y solicitó su reclusión en un centro carcelario. El juez acogió la solicitud y ordenó la medida de aseguramiento, mientras avanza el proceso judicial.

El ahora procesado fue capturado el pasado 16 de enero por la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. El procedimiento se llevó a cabo en un parque del municipio de San Jacinto, donde fue ubicado y detenido por las autoridades.

Durante las audiencias preliminares, el hombre negó su responsabilidad frente a los cargos imputados por la Fiscalía y no aceptó los señalamientos en su contra.

Pese a ello, el despacho judicial consideró que existían elementos suficientes para ordenar su privación de la libertad.