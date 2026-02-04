Día sin carro y sin moto en Bogotá: ¿a qué hora empieza y termina la jornada?

Bogotá se alista para una nueva edición del día sin carro y sin moto, una jornada que cambia por completo la dinámica de movilidad en la ciudad y que se realiza de manera anual desde que fue aprobada en la Consulta Popular del año 2000.

Para este 2026, la capital vivirá la versión número 28 de esta iniciativa.

La jornada se llevará a cabo este jueves 5 de febrero, fecha en la que se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con las excepciones establecidas en la normatividad vigente.

Durante este día, miles de ciudadanos deberán reorganizar sus desplazamientos hacia el trabajo, universidades y otros destinos.

¿A qué hora empieza y termina el día sin carro y sin moto en Bogotá?

El día sin carro y sin moto en Bogotá comenzará a las 5:00 de la mañana y se extenderá hasta las 9:00 de la noche, lo que representa 16 horas continuas de restricción para carros particulares y motos en toda la ciudad.

Durante este periodo, la movilidad dependerá principalmente del transporte público y de los medios alternativos disponibles.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos, la ciudad contará con la oferta de transporte público e infraestructura habilitada para atender los diferentes motivos de viaje.

¿Qué otros medios de transporte puedo utilizar en el día sin carro y sin moto?

Para esta jornada, Transmilenio anunció que dispondrá de toda la flota vinculada disponible para garantizar la prestación del servicio.

En total, estarán operando 10.482 buses, que incluyen flota troncal, Transmizonal, rutas alimentadoras y buses duales. Adicionalmente, estarán habilitadas las 163 cabinas de Transmicable, en Ciudad Bolívar.

Ante la demanda adicional, Transmilenio también extenderá la oferta de frecuencias en las horas pico.