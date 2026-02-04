CANAL RCN
Colombia

Cepeda responde a decisión del CNE que le impide participar de la consulta del ‘Frente por la vida’

Así las cosas, en la consulta de izquierda quedan inscritos Roy Barreras, Camilo Romero y Daniel Quintero, si las autoridades electorales lo permiten.

Foto: Iván Cepeda
Foto: Iván Cepeda

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
04:33 p. m.
El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, respondió a la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir su participación en la consulta del ‘Frente por la Vida’ el próximo 8 de marzo.

A través de un video compartido en su perfil de la red social X dijo que no se perderá la primera vuelta, y “ante la arbitraria decisión del Consejo Nacional Electoral que viola los derechos del Pacto Histórico y de millones de ciudadanas y ciudadanos”, retirará su “participación en la consulta del 8 de marzo de 2026”.

Noticia en desarrollo…

