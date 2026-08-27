"No tengo la menor duda de que la paz total fracasó": presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro

Colombia inició un cambio de política de seguridad con la reactivación de procesos de extradición de cabecillas de organizaciones criminales que habían sido suspendidos durante la administración anterior.

Presidente autorizó extradición de cinco peligrosos criminales

Entre los señalados para extradición a Estados Unidos figuran Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho, Carmen Evelio Castillo, alias Muñeca, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, quienes supuestamente se presentaban como guerrilleros, pero son identificados como narcotraficantes.

El almirante en retiro Hernando Wills Vélez, presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro, valoró la decisión presidencial como "muy positiva para nuestro país". Según Wills, "la extradición es un mecanismo que tiene nuestro país particularmente con Estados Unidos, que ha venido funcionando de una manera muy eficiente a través de los años".

El militar retirado explicó que esta medida representa el cumplimiento de promesas de campaña del presidente De la Estrella, quien suspendió la política de paz total implementada por su antecesor Gustavo Petro.

"El señor presidente está siendo coherente con lo que dijo de suspender la política de paz total, donde algunos de estos delincuentes estaban siendo considerados como gestores de paz y no estaban siendo extraditados (…) Creo que es muy positivo para nuestro país, es una parte fundamental de la política de seguridad nacional. No es todo, pero es una parte fundamental que debe ser complementada, con un adecuado control institucional del territorio, con todo el tema del ataque a las finanzas ilegales, la extinción de dominio y, en general, toda la acción de la fuerza pública y de las autoridades judiciales”, añadió Wills.

El nuevo enfoque de seguridad privilegia el sometimiento sobre la negociación con grupos armados ilegales. Wills destacó que el presidente de la Espriella ha sido ya muy claro “en que va a haber una ofensiva total en contra de todas las organizaciones criminales y que se privilegia el sometimiento por encima de la negociación".

¿Qué sigue ahora tras la firma de las extradiciones?

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Entre las recomendaciones planteadas al Gobierno figura el fortalecimiento del pie de fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, aunque el almirante enfatizó que "más que el pie de fuerza, se requiere un mejoramiento de las condiciones tecnológicas para poder enfrentar estas nuevas amenazas, como el tema de las amenazas híbridas, los nuevos drones".

Wills también destacó como fundamental el restablecimiento de la cooperación internacional, "particularmente con los Estados Unidos, que ya está en proceso, con Israel y otros países que históricamente han ayudado a Colombia para combatir el crimen transnacional".

El reto principal, según el militar retirado, es "recuperar la confianza de la ciudadanía" y lograr el control institucional del territorio, permitiendo que "llegue el Estado a todas las zonas de la Colombia profunda".

¿Se podría decir que la paz total fracasó?

Finalmente, el almirante aseguró que "no tengo la menor duda de que las intenciones del anterior Gobierno de lograr la paz con todos los grupos de manera simultánea, sin una planificación estructurada y organizada, sin el método que se requiere para este tipo de negociaciones, fracasó. Eso fue observado de primera mano por todos estos criminales, las organizaciones terroristas y tomaron ventaja de todas las prevendas que les dio el Gobierno Nacional. De manera que sí fue un fracaso total".