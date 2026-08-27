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Primer capturado por el crimen del empresario Gustavo Aponte al salir de un gimnasio en Bogotá

La Fiscalía mantiene la línea investigativa del caso bajo la hipótesis de que la muerte de la víctima se dio en medio de una equivocación.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
05:50 p. m.
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La Fiscalía confirmó la primera captura relacionada con el asesinato del empresario arrocero Gustavo Adolfo Aponte, ocurrido el pasado 11 de febrero al salir de un gimnasio en un exclusivo sector del norte de Bogotá.

Video con el momento exacto en el que asesinaron al empresario Gustavo Aponte: pieza clave
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De acuerdo con las fuentes del proceso investigativo, la hipótesis de la Fiscalía apunta a que el asesinato del empresario habría sido producto de una equivocación.

Gustavo Adolfo Aponte era el dueño de la empresa Arroz Sonora y llevaba una destacada actividad en los círculos económicos del país. Además de su labor empresarial, era conocido por su profunda fe religiosa.

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¿Quién es el primer capturado por el crimen de Gustavo Adolfo Aponte?

El primer capturado por ese caso fue identificado como Leonel Enrique Llanos Paternina, señalado como conductor de la motocicleta desde la que el sicario se movilizó para ejecutar el atentado.

Llanos Paternina deberá responder por los delitos de homicidio en calidad de coautor, porte ilegal de armas y facilitación logística del atentado.

Las audiencias de legalización de captura comenzaron tras su detención, mientras las autoridades continúan tras la pista del sicario y los demás implicados en el crimen.

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Gustavo Aponte habría sido asesinado por equivocación

Los investigadores del caso habrían determinado que la banda criminal realizaba seguimiento a otra persona, identificada como Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, quien tendría características morfológicas y de vestuario similares a las de Aponte el día del crimen.

Esta hipótesis fue confirmada por Mario Iguarán, abogado de víctimas, en representación de la familia Aponte:

Dentro de la investigación, está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda.

La investigación de la Fiscalía continúa en búsqueda de esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los demás responsables del atentado.

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