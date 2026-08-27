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“Las carreteras están destruidas”: Tarun Rajan Dutta advierte sobre el acceso a la zona de desastre en Nepal

El director de Sinat en Nepal subrayó que la prioridad es evacuar a los sobrevivientes y garantizar suministros básicos.

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
06:00 p. m.
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Una avalancha de hielo, roca y lodo tras el colapso de un glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó hasta ahora 392 muertos, más de 1.400 heridos y al menos 1.468 desaparecidos, según reportes oficiales.

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Cinco pueblos quedaron devastados y entre las víctimas figuran más de 300 turistas y alpinistas que se encontraban en la zona.

Las autoridades advirtieron que el peligro no ha terminado: un lago represado por los escombros podría provocar una nueva inundación si llegara a romperse.

“Definitivamente no sabemos qué hay ahí dentro, bajo los escombros”, señaló un funcionario, al advertir que podrían existir cadáveres sepultados bajo el lodo.

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Rescate en condiciones extremas

El director de Sinat en Nepal, Tarun Rajan Dutta, explicó que las carreteras están destruidas y los puentes dañados, lo que dificulta el acceso a la zona. “Pude llegar hasta unos 60 km del lugar y desde allí solo se trabaja con helicópteros”, relató.

Dutta subrayó que la prioridad es evacuar a los sobrevivientes y garantizar suministros básicos: “Ahora mismo el material de socorro para las personas que perdieron sus casas y la comida son las cosas prioritarias”. También alertó sobre el riesgo de una nueva crecida: “El agua está aumentando y cuando se desborde vendrá otra inundación repentina”.

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Solidaridad internacional

La comunidad internacional moviliza recursos para atender la emergencia. La ONU anunció un aporte de 2 millones de dólares en ayudas y el envío de equipos humanitarios. India despachó medicamentos, mantas y refugios temporales; Corea del Sur envió rescatistas; Reino Unido puso a disposición expertos en operaciones de emergencia; y China desplegó brigadas de apoyo.

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“El gobierno está haciendo lo mejor que puede con recursos limitados, pero necesitamos apoyo internacional, al menos orando por Nepal y deseando una pronta recuperación”, pidió Dutta.

El papa León XIV expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y elevó una oración por los equipos que trabajan en las labores de rescate.

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