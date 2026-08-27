“Las carreteras están destruidas”: Tarun Rajan Dutta advierte sobre el acceso a la zona de desastre en Nepal

Una avalancha de hielo, roca y lodo tras el colapso de un glaciar en la frontera entre Nepal y el Tíbet dejó hasta ahora 392 muertos, más de 1.400 heridos y al menos 1.468 desaparecidos, según reportes oficiales.

Cinco pueblos quedaron devastados y entre las víctimas figuran más de 300 turistas y alpinistas que se encontraban en la zona.

Las autoridades advirtieron que el peligro no ha terminado: un lago represado por los escombros podría provocar una nueva inundación si llegara a romperse.

“Definitivamente no sabemos qué hay ahí dentro, bajo los escombros”, señaló un funcionario, al advertir que podrían existir cadáveres sepultados bajo el lodo.

Rescate en condiciones extremas

El director de Sinat en Nepal, Tarun Rajan Dutta, explicó que las carreteras están destruidas y los puentes dañados, lo que dificulta el acceso a la zona. “Pude llegar hasta unos 60 km del lugar y desde allí solo se trabaja con helicópteros”, relató.

Dutta subrayó que la prioridad es evacuar a los sobrevivientes y garantizar suministros básicos: “Ahora mismo el material de socorro para las personas que perdieron sus casas y la comida son las cosas prioritarias”. También alertó sobre el riesgo de una nueva crecida: “El agua está aumentando y cuando se desborde vendrá otra inundación repentina”.

Solidaridad internacional

La comunidad internacional moviliza recursos para atender la emergencia. La ONU anunció un aporte de 2 millones de dólares en ayudas y el envío de equipos humanitarios. India despachó medicamentos, mantas y refugios temporales; Corea del Sur envió rescatistas; Reino Unido puso a disposición expertos en operaciones de emergencia; y China desplegó brigadas de apoyo.

“El gobierno está haciendo lo mejor que puede con recursos limitados, pero necesitamos apoyo internacional, al menos orando por Nepal y deseando una pronta recuperación”, pidió Dutta.

El papa León XIV expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y elevó una oración por los equipos que trabajan en las labores de rescate.