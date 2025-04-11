¿A qué se debe la situación de orden público en Cauca? Explicación de Indepaz

La masacre en Corinto, los homicidios múltiples en Caloto y el ataque con carro bomba contra la Fuerza Pública en Suárez hicieron de este puente festivo un fin de semana del terror para los habitantes del departamento del Cauca, en donde 10 personas murieron, en hechos violentos, los últimos días.

En palabras de Leonardo González Perafán, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la situación de orden público en el departamento del que es la vicepresidente Francia Márquez, responde a situaciones especificas, que golpean directamente a los más jóvenes:

“Desde hace varios meses, incluso años, el departamento del Cauca encabeza las cifras de violencia y esta última escalada es protagonizada en la zona norte por el frente 57 y los frentes del Estado Mayor Central ‘Jaime Martínez’ y ‘Dagoberto Ramos’, que se enfrentan entre sí por el control de los corredores estratégico, en donde convergen economías ilegales, como cultivos de uso ilícito, la minería ilegal, la extorsión”, entre otros.

Indígenas y población afrodescendiente en el “ojo del huracán”

Son las poblaciones afrodescendientes y comunidades indígenas las más vulnerables frente a los grupos armados en el norte del departamento. A diario resisten el asedio de los que, según González, “intentan imponer unas normas y unas dictaduras locales en el territorio”.

De ahí la urgencia de que “el Estado preste atención, por ejemplo, a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que ya se habían emitido. Esta semana se emitió la alerta temprana 018 del 2025, para el municipio de Suárez. Desde la desde el año pasado está la alerta temprana 019. Esto ya estaba advertido”.

Para hacer frente a las actuaciones de grupos armados y sus enfrentamientos, que dejan en medio a la población civil, el director de Indepaz propone abordar la situación, desde tres frentes:

“Se necesita una mayor coordinación y presencia en el territorio por parte del Estado, que no sea una presencia solamente con enfoque militar, sino una estrategia integral de seguridad humana que priorice especialmente la inversión social; un fortalecimiento institucional local de las alcaldías, pero también un diálogo con las autoridades, y un fortalecimiento de medidas de autoprotección de las mismas comunidades”.

El caso del Cauca no es comparable a ningún otro:

El gobierno y las entidades estatales consultan de manera constante a Indepaz. Según dijo González, en diálogo con Noticias RCN: “Permanentemente estamos teniendo diálogo, no solamente con el Gobierno, o con el estado en general. Estamos hablando con la fiscalía, con la Defensoría del Pueblo, con la Procuraduría, ayudando en los diferentes análisis que se puedan hacer frente a los conflictos territoriales que hay en cada uno de las zonas”.

Sin embargo, la situación del Cuca no es comparable a la de otros territorios. Y, probablemente, los más afectados sean los jóvenes, que nacen, crecen y, algunas veces, mueren en medio del conflicto:

“El caso del suroccidente colombiano es diferente al del resto del país. Es una zona donde convergen diferentes economías, pero también diferentes grupos armados, con un con una génesis distinta, una génesis desde lo narco, desde la mafia y esto se ve reflejado en la utilización de pequeñas bandas, grupos de jóvenes, que están siendo utilizados, tercerizados. Entonces la política no puede ser una política de Policía, sino una política mucho más amplia, con un enfoque de inversión social hacia los jóvenes”.