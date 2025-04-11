Masacre en Corinto, Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en ataque armado

En la noche del lunes 3 de noviembre, al menos cuatro personas fueron asesinadas en una masacre ocurrida en el municipio de Corinto, Cauca, apenas horas después de que un carro bomba en Suárez dejara dos víctimas mortales.

Los hechos recientes agravan la crisis de orden público en esta región del suroccidente colombiano.

El ataque se registró hacia las 8:10 de la noche en una zona de tolerancia ubicada en el costado oriental de Corinto.

Según versiones preliminares, hombres armados llegaron en una camioneta doble cabina, descendieron y se dirigieron directamente hacia una de las mesas del establecimiento comercial, donde varios comensales compartían. Sin mediar palabra, abrieron fuego de manera indiscriminada, asesinando en el lugar a dos hombres y dos mujeres.

Las estructuras armadas que dominan esta zona del Cauca

“Hombres armados irrumpieron y abrieron fuego contra las personas presentes, dejando además varios heridos. Corinto es un corredor estratégico disputado por el frente de Dagoberto Ramos, del autodenominado Estado Mayor Central, y el frente 57 Jair Bermúdez. La confrontación entre estas estructuras ha intensificado la violencia en el norte del Cauca”, explicó a Noticias RCN Leonardo González, director del Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz.

El establecimiento donde ocurrió la masacre quedó completamente desolado tras el ataque. Testigos relataron escenas de pánico, cuerpos tendidos entre mesas y sillas derribadas, y varios heridos que fueron trasladados a centros asistenciales en Cali y Miranda.

ONU Derechos Humanos Colombia se pronunció luego de la masacre ocurrida en Cauca. “Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar el DIH y los derechos humanos. Reiteramos que los ataques indiscriminados están prohibidos. Llamamos a que se investigue, juzgue y sancione a los responsables”, señaló.

Según datos de la ONU, entre enero y noviembre de 2025, el Cauca y Valle del Cauca se registraron "42 ataques indiscriminados ocurridos en 12 municipios del Cauca y 4 del Valle del Cauca".

Carro bomba en Suárez, Cauca alarmó a la población civil: dos personas murieron

Este nuevo hecho se suma al atentado con explosivos ocurrido en Suárez, también en el Cauca, donde un carro bomba fue detonado frente a una estación de Policía, dejando dos muertos y varios heridos.

La escalada de violencia en el departamento genera preocupación entre líderes sociales, autoridades locales y organismos humanitarios, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia institucional y avanzar en mecanismos de protección para la población civil.