En video: terror en Suárez, Cauca, tras explosión de carro bomba

Sobre la madrugada de este lunes 3 de noviembre se conoció un nuevo acto de violencia en Cauca. Al parecer, un carro bomba explotó cerca a una estación de Policía en Suárez.

Carro bomba explotó en Suárez, Cauca

Imágenes conocidas por este medio dejan ver la magnitud de la detonación y cómo varias casas quedaron completamente afectadas.

Información preliminar indicaría que ninguna persona y ningún uniformado de la institución resultó herido y que los daños registrados son solo materiales.

Sin embargo, se espera una pronunciación por parte de las autoridades para confirmar esta versión y conocer detrás de quién está este nuevo ataque que robó la paz de los ciudadanos en Suárez.

Cabe mencionar que hace tan solo algunos días, el pasado 29 y 30 de octubre también se registraron violentos ataques en Cauca.

Ola de violencia en el Cauca

Uno de ellos, en la vía que conecta a Popayán con El Estrecho. El ataque, atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fue dirigido contra tropas del Batallón de Infantería N.º 7, que se desplazaban hacia el batallón de entrenamiento de El Estrecho.

RELACIONADO Exigen seguridad en la vía Panamericana tras ataque a caravana militar que dejó un militar muerto

Según información oficial del Ejército, el artefacto explosivo improvisado detonó cuando el convoy militar se preparaba para ingresar al casco urbano del municipio de Patía, provocando la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y dejando cinco uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un centro médico. Las autoridades mantienen un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población y realizar las diligencias correspondientes.

Este hecho se suma a otro ataque ocurrido el 29 de octubre en Argelia, donde la misma estructura armada utilizó drones cargados con explosivos durante una operación militar de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA). En ese incidente, cuatro menores de edad resultaron heridos luego de que los artefactos impactaran en la vereda La Hacienda.