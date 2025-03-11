CANAL RCN
Colombia Video

En video: terror en Suárez, Cauca, tras explosión de carro bomba

La detonación se habría registrado durante la madrugada de este lunes 3 de noviembre cerca a la estación de Policía.

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
07:20 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sobre la madrugada de este lunes 3 de noviembre se conoció un nuevo acto de violencia en Cauca. Al parecer, un carro bomba explotó cerca a una estación de Policía en Suárez.

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en El Águila
RELACIONADO

Masacre en Valle del Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en El Águila

Carro bomba explotó en Suárez, Cauca

Imágenes conocidas por este medio dejan ver la magnitud de la detonación y cómo varias casas quedaron completamente afectadas.

Información preliminar indicaría que ninguna persona y ningún uniformado de la institución resultó herido y que los daños registrados son solo materiales.

Sin embargo, se espera una pronunciación por parte de las autoridades para confirmar esta versión y conocer detrás de quién está este nuevo ataque que robó la paz de los ciudadanos en Suárez.

Cabe mencionar que hace tan solo algunos días, el pasado 29 y 30 de octubre también se registraron violentos ataques en Cauca.

Ola de violencia en el Cauca

Uno de ellos, en la vía que conecta a Popayán con El Estrecho. El ataque, atribuido a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, fue dirigido contra tropas del Batallón de Infantería N.º 7, que se desplazaban hacia el batallón de entrenamiento de El Estrecho.

Exigen seguridad en la vía Panamericana tras ataque a caravana militar que dejó un militar muerto
RELACIONADO

Exigen seguridad en la vía Panamericana tras ataque a caravana militar que dejó un militar muerto

Según información oficial del Ejército, el artefacto explosivo improvisado detonó cuando el convoy militar se preparaba para ingresar al casco urbano del municipio de Patía, provocando la muerte del soldado profesional Johan Cuéllar Gaitán y dejando cinco uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un centro médico. Las autoridades mantienen un cordón de seguridad en la zona para proteger a la población y realizar las diligencias correspondientes.

Este hecho se suma a otro ataque ocurrido el 29 de octubre en Argelia, donde la misma estructura armada utilizó drones cargados con explosivos durante una operación militar de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA). En ese incidente, cuatro menores de edad resultaron heridos luego de que los artefactos impactaran en la vereda La Hacienda.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Continúa la búsqueda del segundo implicado en el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno

Bogotá

La historia detrás de la banda que instrumentalizó a sus hijos para vender droga en Bogotá

UNGRD

Olmedo López revela ante la Corte Suprema que congresistas pidieron contratos hasta por $80.000 millones

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Se puede recuperar el sueño perdido el fin de semana? Lo que dice la ciencia sobre este hábito

Dormir más el fin de semana no basta: las consecuencias ocultas de descansar mal entre semana

Shakira

La cifra millonaria que dejó el concierto de Shakira en Bogotá: video de su presentación

“¡Gracias Shakira!” entonaron más de 47 mil asistentes en el Sold Out absoluto del Vive Claro Distrito Cultural.

Copa BetPlay

Atlético Nacional goleó a América de Cali en la semifinal de la Copa BetPlay: vea los goles

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 2 de noviembre de 2025

México

Asesinan durante evento de Día de Muertos al alcalde de Uruapan, en México