Ejército desmanteló presunto centro logístico del narcotráfico en La Guajira

En una operación militar desarrollada en el departamento de La Guajira, tropas del Ejército Nacional lograron ubicar y desarticular un punto que, según las autoridades, funcionaba como centro de acopio y distribución de drogas para estructuras criminales con presencia en el norte del país.

De acuerdo con información de inteligencia militar, el inmueble intervenido estaría vinculado a un hombre conocido con el alias de El Congo, señalado de encargarse de la recolección, almacenamiento y distribución de estupefacientes para grupos como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y el ELN.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron más de una tonelada de marihuana, además de un considerable arsenal.

Entre el material hallado se encuentran una subametralladora MP5, dos fusiles, tres escopetas, dos pistolas, cuatro proveedores, 188 cartuchos de distintos calibres y 19 vainillas para escopeta.

También fueron encontrados elementos de intendencia, equipos de comunicación y tres camionetas que quedaron inmovilizadas.

En medio de la operación fueron capturadas dos personas, entre ellas el mencionado anteriormente ‘El Congo’, quien además es investigado por su presunta participación en el homicidio reciente de un integrante de la Policía Nacional en el municipio de Albania.

Según las autoridades, los detenidos registran antecedentes por delitos como porte ilegal de armas, homicidio, hurto y extorsión.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

El brigadier general Jorge Ricardo Hernández Vargas, comandante de la Décima Brigada, y el mayor Héctor Fabio Millán García, comandante del Gaula Militar Guajira, brindaron detalles de la operación.

“En el marco del plan de campaña Ayacucho Plus y gracias a labores de inteligencia, tropas del Gaula Militar Guajira adscritas a la Décima Brigada lograron ubicar un inmueble utilizado como depósito ilegal en el corregimiento El Conejo, municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira (…) Allí fue capturado alias El Congo, señalado de ser el encargado de la recolección, almacenamiento y distribución de estupefacientes para organizaciones criminales como el tren de Aragua, el clan del Golfo y el ELN”, detallaron.

Finalizaron asegurando que “desde el Ejército Nacional ratificamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional, adelantando operaciones militares sostenidas, contundentes, que permitan fortalecer la seguridad y el orden público en esta región del país”.