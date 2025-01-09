CANAL RCN
Colombia

¿Quién es alias Naín? El cabecilla de ‘Los Pancheca’ señalado de la masacre en Dibulla

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por alias Naín, uno de los criminales más buscados en La Guajira.

Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
06:53 p. m.
Este domingo 31 de agosto, un grupo de hombres vestidos de pantalón camuflado, insignias de un grupo armado y con armas de largo y corto alcance perpetraron una masacre en el corregimiento de Punta de Los Remedios, zona rural del municipio de Dibulla, en La Guajira.

La masacre ocurrió en un establecimiento de bebidas embriagantes en el barrio Santa Rita y dejó cuatro personas asesinadas y tres más heridas que se encuentran estables en el municipio de Riohacha.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, uno de los seis hombres que llegaron al lugar sería alias Naín, cabecilla principal del Frente Criminal Javier Cárdenas, del Grupo Armado Organizado, GAO, Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidos como Los Pachenca.

Alias Naín, uno de los capos más buscados en La Guajira

Un día antes de la masacre, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció en Riohacha, tras un consejo de seguridad realizado el sábado 30 de agosto, una serie de recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de cabecillas de grupos armados en La Guajira.

Autoridades ofrecen $500 millones por alias Naín

Según la información conocida, testigos aseguran haber visto al cabecilla paramilitar, incluido en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira, por quien las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos a cambio de información que permitiera su captura.

Alias Naín cuenta con gran popularidad en algunas zonas del Magdalena y La Guajira, a lo largo del corredor de la Troncal del Caribe, debido a los videos que publica en sus redes sociales mostrando acciones armadas.

Entre ellos se encuentran otro cabecilla de Los Pachenca, alias Mina, líder del Frente Criminal Cristóbal Duarte; así como miembros del GAO – Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo, entre ellos alias Frey, principal cabecilla del Frente 6 de Diciembre; alias Miki, jefe del Frente Criminal Luciano Ariza; y alias Ferley o Ferney, líder del Frente Criminal Rufino José Morales.

