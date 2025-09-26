Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’

Uniformados del Ejército, en compañía de agentes del Gaula y unidades del CTI, llegaron hasta Guachaca, corregimiento de Santa Marta, para la captura de Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita o La Mona.

En el marco de una operación adelantada por las autoridades en una finca campestre, se presume que el objetivo era la captura de varios líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, los presuntos cabecillas ya no se encontraban en el lugar al momento del allanamiento.

La hipótesis cobra fuerza tras la detención de una mujer identificada como pareja sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “El Bendito Menor”, uno de los hombres más buscados en la región.

El rol estratégico de alias La Bebecita

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer desempeñaría un rol estratégico dentro de la organización criminal liderada por Pérez Toncel, operando como responsable de la logística, manejo financiero y esquema de seguridad del grupo armado.

Las autoridades señalan que esta estructura ha sembrado el miedo durante años en comunidades de la Sierra Nevada, La Guajira y amplias zonas del Magdalena, consolidando su influencia mediante redes de intimidación y control territorial. El operativo, aunque no logró la captura de los principales objetivos, representa un avance en la desarticulación de esta red delictiva.

El alias de “La Bebecita” no era ajeno a los registros de inteligencia. Su presencia había sido documentada en múltiples contenidos difundidos en redes sociales, donde aparecía junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “El Bendito Menor”, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, mostraban a la mujer en escenarios que exhibían sin pudor el poderío del grupo criminal: armas de alto calibre, motocicletas de alto cilindraje y signos de ostentación que reflejan una estructura delictiva acostumbrada a operar con impunidad y sin discreción.

Alias Naín, uno de los capos más buscados de La Guajira

El domingo 31 de agosto, una masacre sacudió al corregimiento de Punta de Los Remedios, en la zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira. Un grupo de hombres armados, vestidos con pantalones camuflados y portando insignias de un grupo ilegal, irrumpió en la comunidad con armas de corto y largo alcance, perpetrando un ataque que dejó consternados a los habitantes de esta región del norte colombiano.

Los testigos del hecho afirman haber visto al cabecilla paramilitar señalado por las autoridades, quien figura en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira. Sobre este individuo pesa una recompensa de hasta 100 millones de pesos, ofrecida por organismos de seguridad a cambio de información que facilite su captura.