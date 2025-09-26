CANAL RCN
Colombia

Cayó alias La Bebecita en Guachaca: clave en la red criminal de ‘Los Pachenca’

Según las autoridades, la mujer es señalada de ser la pareja de Naín Andrés Pérez Toncel, uno de los capos más buscados de La Guajira.

Foto: Ejército Nacional

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
12:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Uniformados del Ejército, en compañía de agentes del Gaula y unidades del CTI, llegaron hasta Guachaca, corregimiento de Santa Marta, para la captura de Rosa Angélica Tarazona, conocida como alias La Bebecita o La Mona.

¿Quién es alias Naín? El cabecilla de ‘Los Pachenca’ señalado de la masacre en Dibulla
RELACIONADO

¿Quién es alias Naín? El cabecilla de ‘Los Pachenca’ señalado de la masacre en Dibulla

En el marco de una operación adelantada por las autoridades en una finca campestre, se presume que el objetivo era la captura de varios líderes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la investigación, los presuntos cabecillas ya no se encontraban en el lugar al momento del allanamiento.

La hipótesis cobra fuerza tras la detención de una mujer identificada como pareja sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “El Bendito Menor”, uno de los hombres más buscados en la región.

Cayó presunto integrante de 'Los Pachenca' tras fuertes combates en La Guajira
RELACIONADO

Cayó presunto integrante de 'Los Pachenca' tras fuertes combates en La Guajira

El rol estratégico de alias La Bebecita

De acuerdo con los reportes oficiales, la mujer desempeñaría un rol estratégico dentro de la organización criminal liderada por Pérez Toncel, operando como responsable de la logística, manejo financiero y esquema de seguridad del grupo armado.

Las autoridades señalan que esta estructura ha sembrado el miedo durante años en comunidades de la Sierra Nevada, La Guajira y amplias zonas del Magdalena, consolidando su influencia mediante redes de intimidación y control territorial. El operativo, aunque no logró la captura de los principales objetivos, representa un avance en la desarticulación de esta red delictiva.

El alias de “La Bebecita” no era ajeno a los registros de inteligencia. Su presencia había sido documentada en múltiples contenidos difundidos en redes sociales, donde aparecía junto a Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Naín” o “El Bendito Menor”, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra.

Ejército neutralizó a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado 'Los Pachenca'
RELACIONADO

Ejército neutralizó a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado 'Los Pachenca'

Las imágenes, que circularon ampliamente en plataformas digitales, mostraban a la mujer en escenarios que exhibían sin pudor el poderío del grupo criminal: armas de alto calibre, motocicletas de alto cilindraje y signos de ostentación que reflejan una estructura delictiva acostumbrada a operar con impunidad y sin discreción.

Alias Naín, uno de los capos más buscados de La Guajira

El domingo 31 de agosto, una masacre sacudió al corregimiento de Punta de Los Remedios, en la zona rural del municipio de Dibulla, La Guajira. Un grupo de hombres armados, vestidos con pantalones camuflados y portando insignias de un grupo ilegal, irrumpió en la comunidad con armas de corto y largo alcance, perpetrando un ataque que dejó consternados a los habitantes de esta región del norte colombiano.

Los testigos del hecho afirman haber visto al cabecilla paramilitar señalado por las autoridades, quien figura en el cartel de los más buscados del departamento de La Guajira. Sobre este individuo pesa una recompensa de hasta 100 millones de pesos, ofrecida por organismos de seguridad a cambio de información que facilite su captura.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

Mono es rescatado en extremas condiciones: habría caído en manos de un habitante de calle en Barranquilla

ONU

Delegación colombiana abandonó Asamblea de la ONU en el discurso de Netanyahu

Cundinamarca

Fiscalía también imputó acceso carnal al hombre que asesinó a la niña de 9 años en Mosquera

Otras Noticias

Artistas

Cantante de carranga preocupa a sus fans tras someterse a una biopsia por posible cáncer

El Heredero generó preocupación entre sus seguidores al revelar detalles sobre su estado de salud. Esto dijo.

Enfermedades

Los sorprendentes hábitos que podrían generar estreñimiento en las personas

Los especialistas hicieron un listado sobre algunas de las causas que más afectan en el desarrollo de este problema.

América de Cali

¡Escándalo! FIFA sanciona a jugador del América de Cali con un año fuera del fútbol

Universidad Distrital

Inscripciones abiertas en la Universidad Distrital 2026: así puede aplicar con matrícula cero

Venezuela

Diosdado Cabello pidió aplausos para Gustavo Petro por sus críticas a Trump en la ONU