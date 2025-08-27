CANAL RCN
Colombia

Abatieron a uno de los más buscados en Antioquia: era miembro del Clan del Golfo

Este hombre llevaba más de 20 años vinculado al crimen y fue responsable de la muerte de un policía, ocurrida hace pocos meses.

Miembro del Clan del Golfo abatido en Antioquia.
Miembro del Clan del Golfo abatido en Antioquia. Foto: Policía Nacional.

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
09:03 p. m.
En las últimas horas, la Policía abatió a Elmer José Fuentes Muñoz. Este hombre, conocido con el alias de Colina, era miembro del Clan del Golfo y una de las personas más buscadas en Antioquia.

Desde hace tiempo, las autoridades le estaban siguiendo el rastro por los homicidios y actos terroristas que cometió. ‘Colonia’ llevaba más de dos décadas vinculado al mundo criminal.

‘Colonia’ estaba detrás de varios atentados

Además, estaba detrás de la expansión del Clan del Golfo desde el Chocó hasta el Eje Cafetero. Meses atrás, cometió dos atentados con uso de explosivos. Durante el operativo, otros dos criminales fueron abatidos y se incautaron tres armas (dos fusiles y una pistola).

El primero se dio el 17 de abril y el otro el 23 de mayo en Salgar y San Pedro de los Milagros respectivamente. Por causa de estos crímenes, un policía murió (subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona) y otros tres uniformados quedaron lesionados.

De igual forma, se supo que tuvo implicación en el asesinato de dos personas en Belén de Umbría, Risaralda. Este doble homicidio se basó en la estrategia de intimidación que el Clan del Golfo lleva a cabo contra la población.

‘Colina’ tenía siete procesos investigativos por hechos ocurridos desde 2013. Asimismo, tenía una orden de captura activa por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

Presencia del Clan del Golfo en Antioquia

Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo que la población en Antioquia tiene por la presencia, no solo del Clan del Golfo, sino de otros grupos armados como el ELN y las disidencias de las Farc.

Muestra de ello es la alerta temprana 023 de 2022. Los grupos armados manejan las economías ilícitas del narcotráfico y contrabando; y están detrás de desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones, reclutamiento, homicidios y crímenes sexuales, entre otras conductas.

