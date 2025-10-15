CANAL RCN
Abecé de lo que ocurre con el Pacto Histórico, su consulta y la decisión del CNE sobre uso del logo

La consulta presidencial del Pacto Histórico enfrenta un nuevo desafío tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de prohibir el uso del logo de la coalición en el tarjetón electoral.

octubre 15 de 2025
03:16 p. m.
¿Qué sigue para el Pacto Histórico tras decisión del CNE?

Esta medida ha generado una gran incertidumbre jurídica y provocado reacciones diversas entre los precandidatos.

El CNE argumenta que la resolución que convertiría a los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista en el partido único Pacto Histórico aún no ha entrado en firme.

La entidad electoral especifica que hasta que no se resuelvan los procesos administrativos sancionatorios en curso contra estas organizaciones políticas, no podrán utilizar la personería única del pacto.

“Bajo la condición de los procedimientos administrativos sancionatorios en curso contra dichas organizaciones políticas, iniciados hasta la fecha de esta decisión, se encuentren debidamente concluidos y en firme”, se lee en el documento.

Como consecuencia directa de esta decisión, el precandidato Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta.

En sus propias palabras dijo que “después de estudiar estos hechos con mi equipo jurídico, he tomado la decisión de retirar mi nombre y de no ir a la consulta del 26 de octubre. Esto ante la incertidumbre jurídica”.

Sin embargo, otros precandidatos como Iván Cepeda y Carolina Corcho han decidido mantener su participación en la consulta.

“Nosotros queremos no solamente al pacto histórico, sino el frente amplio, respaldando a una candidata o a un candidato. Y entonces eso es lo que vamos a hacer”, aseguró Cepeda.

Por su parte, Corcho aseguró que “seguimos firmes en nuestra participación en la consulta el 26 de octubre. Esperamos la autoridad electoral cumplir con lo que le corresponde”.

La situación plantea interrogantes sobre el proceso electoral. Fuentes de la Registraduría han confirmado que el rostro de Quintero no alcanzaría a ser retirado del tarjetón, lo que podría generar confusión entre los votantes.

Además, no está claro oficialmente si Quintero incurriría en alguna sanción por su retiro de la contienda.

Esta controversia surge en un momento crítico para el Pacto Histórico, que busca definir su candidato único para las próximas elecciones presidenciales.

La prohibición del uso del logo y la incertidumbre jurídica que rodea el proceso podrían tener implicaciones significativas en la estrategia electoral de la coalición de izquierda y en la percepción de los votantes.

