Daniel Quintero retira su nombre de la consulta del Pacto Histórico: estos son los motivos

A través de un video en redes sociales y de manera sorpresiva, el exalcalde Daniel Quintero pidió que su nombre sea retirado de la consulta del Pacto Histórico.

“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa”, señaló.

Las consultas interpartidistas se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre. Recientemente, el CNE señaló que el Pacto Histórico no podrá utilizar su logotipo oficial en los tarjetones. Esto, debido a que aún no ha entrado en firme la fusión.

¿Por qué Quintero se retiró de la consulta?

Esto no fue del agrado de Quintero, quien aseguró que el CNE y la Registraduría 'cambiaron las reglas del juego'. “El establecimiento quiere evitar que podamos participar en un gran frente amplio el próximo 9 de marzo”, aseguró el exalcalde.

Después de estudiar estos hechos, la campaña ha tomado la decisión de retirar mi nombre y de no participar en la consulta del próximo 26 de octubre. Esto, ante la seguridad jurídica, la falta de garantías y las reiteradas trampas en este proceso.

A pesar de la decisión, Quintero no se bajó de sus intensiones presidenciales: “Sigo firme en mi deseo de trabajar por Colombia y participar en las elecciones del próximo año. Vamos a resetear la política”.

El exalcalde estuvo en Tribuna RCN y aseguró que 'el Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión': “A todos los que me apoyan les he dicho que es bajo una sola condición: si están de acuerdo en cerrar el Congreso y resetear la política”.

¿Qué decidió el CNE?

Carolina Corcho, otra candidata del Pacto Histórico, también se pronunció: “No entendemos por qué el tarjetón tiene disposiciones distintas a las que solicitamos desde el inicio, en nombre del Pacto Histórico, al CNE y la Registraduría. Nos preocupa que aún no haya respuesta del Registrador Nacional”.