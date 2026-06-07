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Sujeto fue capturado tras haber lanzado, al parecer, a una perrita de un piso 8 en Risaralda

El sujeto fue capturado en flagrancia durante la madrugada de este lunes 6 de julio.

Foto: IG @andreanimalidad y diseñado por Magnific.
Foto: IG @andreanimalidad y diseñado por Magnific.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
10:07 a. m.
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Un aberrante caso de presunto maltrato animal ha consternado a la comunidad en Dosquebradas, Risaralda, en donde un sujeto fue capturado en flagrancia tras lanzar presuntamente a una perrita desde un piso 8.

Tras presentarse el hecho, la comunidad ha exigido justicia y premura en la investigación para judicializar al responsable.

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Hombre lanzó a perrita de un octavo piso en Risaralda

Se trataba de ‘Princesa’, una perrita de raza Shitzu, quien perdió la vida luego de ser lanzada desde las alturas de un edificio. Según la senadora animalista Andrea Padilla, los hechos habrían ocurrido durante la madrugada de este lunes 6 de julio en donde el sujeto presuntamente responsable fue capturado por la Policía Nacional.

Al parecer, la pareja del agresor también habría sido víctima de violencia física y verbal durante los hechos. Así mismo, Padilla dio a conocer, por medio de su cuenta de Instagram, que el informe se encuentra en manos de la Policía y este será entregado a la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso legal.

De igual manera, la red nacional de juristas Alegato asumirá la representación de las víctimas por lo que la comunidad ha manifestado a las autoridades premura para aplicar las sanciones y penas correspondientes.

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¿Cuáles son las penas contra los maltratadores de animales?

Según la ley 2455 de 2025, más conocida como la ley Ángel, el que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, entre otras sanciones.

Dentro de las circunstancias de agravación punitiva se encuentran cuando la conducta se comete con sevicia y como represalia, venganza, amenaza o cual­quier motivo abyecto o fútil contra el propietario, tenedor o po­seedor del animal.

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