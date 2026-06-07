Los planes que tendría Néstor Lorenzo para reemplazar a Jhon Córdoba

La lesión de Jhon Córdoba obligaría a Néstor Lorenzo a modificar el ataque de la Selección Colombia para el duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza y estas son las principales alternativas que maneja el cuerpo técnico.

¿Qué cambia en Colombia tras la lesión de Jhon Córdoba?

La clasificación de la Selección Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una preocupación importante para el cuerpo técnico. La lesión de Jhon Córdoba, quien abandonó el partido frente a Ghana en los primeros minutos, obliga a Néstor Lorenzo a replantear su esquema ofensivo para enfrentar a Suiza.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol aún no entrega un parte médico definitivo, las primeras versiones indican que el delantero podría perderse el resto del campeonato, un escenario que representa un reto para una selección que encontró en Córdoba un jugador fuerte para su funcionamiento.

Más allá de los goles, el atacante aportaba presencia física, capacidad para disputar balones con los defensores y una referencia constante dentro del área rival. Su trabajo también facilitaba los movimientos de futbolistas como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias, quienes encontraban más espacios para generar peligro.

¿Quiénes son las opciones de Néstor Lorenzo para reemplazar a Córdoba?

La alternativa que aparece con mayor fuerza es Luis Javier Suárez. El delantero fue precisamente quien ingresó tras la lesión de Córdoba frente a Ghana y representa el reemplazo más natural para mantener la estructura ofensiva que Colombia ha utilizado durante el torneo.

Suárez ofrece características similares en cuanto al juego de espaldas, la presencia en el área y la capacidad para presionar a los defensores rivales, por lo que su inclusión implicaría pocos cambios tácticos.

Otra posibilidad es apostar por Juan Camilo 'Cucho' Hernández, un atacante con mayor movilidad, velocidad y facilidad para asociarse con los mediocampistas. Su ingreso podría darle a Colombia un ataque más dinámico, aunque con menor peso físico dentro del área.

¿Lorenzo cambiaría el sistema ante Suiza?

Existe una tercera variante que también gana fuerza: utilizar a Luis Díaz como falso nueve. En ese escenario, Colombia renunciaría a un delantero de referencia para priorizar la movilidad de sus hombres de ataque y buscar espacios entre la defensa suiza.

Esta opción modificaría el funcionamiento ofensivo del equipo, obligando a jugadores como James Rodríguez, Arias y el propio Díaz a intercambiar posiciones de manera constante para sorprender a un rival que se caracteriza por su orden defensivo.

La decisión de Néstor Lorenzo no solo pasa por elegir al reemplazante de Jhon Córdoba. También definirá la manera en que Colombia buscará el pase a los cuartos de final. Mantener un '9' tradicional o apostar por un ataque más flexible puede marcar la diferencia en uno de los partidos más importantes del Mundial 2026.