Abelardo de la Espriella en Noticias RCN: “No vine a hacer la política de siempre”

En medio de la recta final de la campaña presidencial, el candidato Abelardo de la Espriella conversó con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, sobre sus propuestas de gobierno, la seguridad, la economía, el futuro de los subsidios y el papel de los jóvenes en el país.

Durante la entrevista, De la Espriella defendió su candidatura como una alternativa independiente frente a los partidos tradicionales y aseguró que su proyecto político no representa “la política de siempre”.

“Yo soy completamente independiente en lo político y en lo económico. Defiendo principios y valores fundacionales que representan el alma de la colombianidad”, afirmó.

El candidato señaló que su propuesta se basa en la defensa de la familia, la propiedad privada, la libre empresa y una política de seguridad de “mano de hierro” contra el crimen.

Diferencias con otros sectores políticos

José Manuel le preguntó por qué un votante debería elegirlo a él y no a otros candidatos de derecha como Paloma Valencia.

Frente a eso, De la Espriella aseguró que otros sectores han terminado rodeados de “la politiquería tradicional”.

“José Manuel Restrepo y yo no vinimos a hacer la política de siempre, vinimos a cambiar la política para siempre”, sostuvo.

También respondió a quienes lo relacionan con dirigentes tradicionales y aseguró que no ha hecho acuerdos con partidos políticos.

“No acepto a los partidos. El que quiera adherir en el libre ejercicio de su libertad democrática, puede hacerlo como cualquier ciudadano”, dijo.

Economía, subsidios y confianza inversionista

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la situación económica del país y la confianza de inversionistas y empresarios.

De la Espriella aseguró que Colombia necesita recuperar la seguridad física y jurídica para atraer inversión y generar crecimiento económico.

Según explicó, su gobierno impulsaría sectores como hidrocarburos, energía, minería, agro, infraestructura, turismo y nuevas tecnologías.

Además, propuso reducir el tamaño del Estado, combatir la evasión tributaria y enfrentar la corrupción.

“Hay que pensar en crecer y eso no se hace si no recortamos el Estado y damos seguridad física y jurídica”, afirmó.

Sobre los subsidios sociales, rechazó las críticas de quienes consideran que desmontaría los programas actuales.

“¿En qué cabeza cabe que yo tendría corazón para quitarle a un viejito el subsidio? Todo lo contrario”, aseguró.

El candidato dijo que los subsidios deben mantenerse para quienes realmente los necesitan y prometió fortalecer ayudas para adultos mayores.

Seguridad y presencia en las regiones

Durante la conversación, De la Espriella reiteró que una de sus prioridades será enfrentar a los grupos armados ilegales y fortalecer a la fuerza pública.

Incluso aseguró que, de llegar a la Presidencia, no viviría en la Casa de Nariño de manera permanente, sino que recorrería constantemente los departamentos del país con puestos de mando unificados.

“Voy a ir una semana a cada departamento de Colombia resolviendo los problemas de la gente con lista en mano”, afirmó.

También dijo que exigirá resultados concretos a ministros, generales y funcionarios de su eventual gobierno.

“Aquí tiene un mes para entregarme a esos bandidos o se va usted, general”, expresó al explicar cómo enfrentaría la criminalidad en regiones afectadas por la violencia.

Educación y oportunidades para los jóvenes

Al cierre de la entrevista, un joven politólogo llamado Santiago Hernández le preguntó qué propone para una generación que estudió, se endeudó y hoy enfrenta dificultades para acceder al empleo.

Frente a esto, De la Espriella planteó un modelo de educación virtual gratuita enfocado en nuevas tecnologías y competencias digitales.

Según explicó, los jóvenes podrían acceder a formación en inteligencia artificial, robótica y programación en ciclos cortos de menos de un año.

“El muchacho sale con lo que requiere el mercado y ya tiene oportunidades laborales”, aseguró.

Además, prometió recuperar programas del Icetex, fortalecer el Sena y ampliar las becas por mérito.