Abelardo de la Espriella hizo tres nuevos nombramientos en entidades clave

Faltando pocos días para que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, tome posesión de su nuevo cargo, hizo tres nuevos nombramientos en entidades clave para el Gobierno Nacional.

En las últimas decisiones oficiales, el mandatario eligió al nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad encargada de los grandes proyectos de transporte en el país, a la nueva directora de los Parques Nacionales de Colombia y al presidente del Fondo Nacional del Ahorro.

¿Quiénes son los nuevos funcionaros del gobierno de Abelardo de la Espriella?

En el caso de la ANI, el elegido es Ricardo Ayerbe, quien fue designado como gerente de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en Bogotá, aunque de momento no se conocen más detalles sobre su hoja de vida y experiencia en el sector infraestructura.

Sandra Bessudo, quien es una de las ambientalistas más reconocidas del país, estará al frente de los Parques Naturales Nacionales de Colombia. Cuenta con experiencia previa en esta entidad entre 2000 y 2010, donde se desempeñaba como jefe de expediciones científicas.

En cuanto al Fondo Nacional del Ahorro, el elegido para presidir la entidad es Marco Acosta, actual concejal de Bogotá por Colombia Justa Libres y quien es muy cercano al presidente electo.