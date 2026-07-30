Angie Rodríguez fue citada por la Fiscalía para ampliar información sobre las amenazas en su contra

La gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, fue citada por la Fiscalía General de la Nación este viernes 31 de julio en el Complejo Judicial de Paloquemao, para ampliar las denuncias sobre las amenazas que ha recibido en su contra. La diligencia se realizará a partir de las 9:00 de la mañana en la sede de la Fiscalía 100 Especializada.

Rodríguez ya había señalado públicamente presuntos actos de persecución y amenazas en su contra, además de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Con esta citación, la Fiscalía busca recoger más detalles de sus acusaciones, que han generado tensión política en medio de la transición presidencial y abierto un nuevo capítulo en el debate sobre corrupción y garantías institucionales.

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Denuncia en la Comisión de Acusaciones

El pasado miércoles 29 de julio, Rodríguez se presentó junto a sus abogados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para denunciar al mandatario por amenazas, presiones indebidas e irregularidades en el manejo de recursos públicos.

“Nadie está por encima de la constitución y las leyes y eso involucra al presidente de la República”, advirtió en entrevista con Noticias RCN, señalando que Petro habría emprendido campañas para desprestigiarla y afectar su reputación.

Peculado y desvío de recursos

En diálogo con el programa A lo que vinimos de Noticias RCN, el abogado de Rodríguez, Wilson Ruiz, explicó que las denuncias incluyen hechos de gran interés nacional, como el presunto peculado por aplicación oficial diferente.

Según dijo, recursos del Fondo de Adaptación habrían intentado ser trasladados al Ministerio de Hacienda, lo que habría perjudicado proyectos clave en la región de La Mojana. Con la citación de este viernes, la Fiscalía busca profundizar en las acusaciones y recoger más pruebas sobre el caso.