Aumentan extranjeros inadmitidos en Colombia por sospecha de explotación sexual: cifras alarmantes

El número de extranjeros inadmitidos en Colombia por sospecha de turismo sexual y explotación sexual ha registrado un incremento significativo en 2026, según datos recientes de Migración Colombia.

Las cifras evidencian una tendencia creciente que preocupa a las autoridades migratorias, especialmente por la rapidez con la que se están acumulando los casos en comparación con el año anterior.

De acuerdo con los reportes oficiales, en lo corrido de este año se han registrado 48 inadmisiones en el aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova, lo que representa más de la mitad de los 80 casos reportados durante todo 2025.

Incremento de inadmisiones por turismo sexual en Colombia

El fenómeno ha mostrado un comportamiento particularmente preocupante en periodos recientes. En tan solo siete días, las autoridades migratorias inadmitieron a 15 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar al país bajo la figura de turismo, pero con presuntos fines de explotación sexual.

Según Migración Colombia, la mayoría de las inadmisiones se producen durante las entrevistas migratorias, donde los agentes identifican inconsistencias o indicios que levantan sospechas.

Un caso reciente refuerza la alerta: cinco ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos y devueltos a su país de origen tras ser reportados por otros pasajeros durante un vuelo procedente de Houston. Según la información disponible, los implicados habrían sostenido conversaciones explícitas sobre actividades sexuales que planeaban realizar en Medellín, lo que motivó la intervención de las autoridades al momento de su llegada.

Aeropuertos con mayor número de casos en Colombia

El aeropuerto Aeropuerto Internacional José María Córdova encabeza la lista de terminales con mayor número de inadmisiones por este motivo, seguido por el aeropuerto de Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena. Ambos destinos son reconocidos por su alto flujo de turistas internacionales, lo que incrementa los controles frente a posibles casos de explotación sexual.

Las autoridades han reiterado que estos procedimientos hacen parte de las estrategias para combatir delitos asociados al turismo sexual, una problemática que afecta especialmente a ciudades con alta demanda turística.