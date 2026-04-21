Violento atraco en Fontibón: roban camioneta y se llevan a la mascota

Un nuevo caso de inseguridad estremeció a Bogotá. En el parque de Ciudad Salitre, en la localidad de Fontibón, tres hombres armados intimidaron a una madre y su hija para robarles una camioneta de alta gama avaluada en más de 250 millones de pesos.

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Dentro del vehículo viajaba Tini, una perrita yorkie de seis años que depende de medicamentos, y que también fue llevada por los delincuentes.

Las víctimas relataron que fueron abordadas por los sujetos cuando se detuvieron para bajar a su mascota. Los hombres las encañonaron por cada una de las puertas y exigieron que entregaran el control del vehículo.

“Me apuntaron con un arma de fuego”, narró la conductora, quien suplicó que al menos dejaran a la pequeña yorkie, pero los criminales ignoraron sus ruegos.

Más de 525 hurtos de vehículos en tres meses

Según cifras del Distrito, entre enero y marzo de este año se han registrado 525 casos de hurto de vehículos en Bogotá, lo que refleja la magnitud del problema. En este hecho, además del valor económico del automotor, las víctimas enfrentan el dolor de perder a un miembro de su familia.

Los delincuentes apagaron el único dispositivo de rastreo del carro, lo que dificulta la recuperación del vehículo y de la mascota. La familia pide ayuda ciudadana para localizar a Tini, pues su salud depende de tratamientos médicos.

Clamor por seguridad y solidaridad

Las dueñas corrieron desconsoladas al ver cómo parte de su familia se alejaba en manos de los delincuentes. Hoy, además del miedo que sienten por la violencia en la ciudad, viven la angustia de que su perrita pueda no resistir sin sus medicamentos.

“Sentimos mucho miedo en esta ciudad, lastimosamente”, expresaron. La familia hace un llamado a la comunidad para que informe si llega a ver a la mascota o el vehículo, mientras las autoridades avanzan en la investigación.