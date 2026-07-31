Casa presidencial en Barranquilla: dónde estará y cuánto cuestan las adecuaciones

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que una de los primeros proyectos que presentará tras posesionarse, será el de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia, esto con el objetivo de poder tener una sede permanente de la Presidencia de la República y poder despachar desde allí.

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Ante este panorama, ya se está trabajando en la adecuación de la que sería la casa presidencial ubicada en la ciudad de Barranquilla. De acuerdo a lo comentado por el gobernador del Atlántico, buscan poder entregar las obras el próximo 7 de agosto.

El inmueble está ubicado en el norte de la capital atlanticense, dentro del Batallón de la Segunda Brigada del Ejército, donde se adelantan las adecuaciones correspondientes.

¿Cuánto costará la remodelación de la casa presidencial en Barranquilla?

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa, habló con La FM de RCN Radio, donde detalló que la administración departamental prevé destinar alrededor de 2.000 millones de pesos para recuperar la infraestructura que en su momento fue sede de la Gobernación.

Verano indicó que son adecuaciones de un bien del departamento y que hay aportes del sector privado. El mandatario explicó que las obras incluyen trabajos de recuperación general de la infraestructura, entre ellos la instalación de ventanas, pintura y otros arreglos.

También indicó que los trabajos comenzaron hace cerca de dos semanas y que en algunos momentos, han participado hasta 300 personas para cumplir el cronograma previsto.

Asimismo, explicó que la empresa Air-e ha participado en revisiones técnicas relacionadas con el sistema eléctrico, aunque aclaró que todavía no existe un compromiso formal para construir una subestación eléctrica.