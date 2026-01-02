Abren jornada especial de esterilización para mascotas con condiciones particulares: así puede inscribirse

Recientemente, la Alcaldía local de La Candelaria anunció una nueva jornada de esterilización en clínica dirigida a mascotas con características especiales, como parte de las acciones para fomentar la tenencia responsable y el bienestar animal en Bogotá.

Nueva jornada de esterilización especial para mascotas

La actividad se realizará el próximo miércoles 4 de febrero, desde las 7:30 de la mañana, en la Clínica Veterinaria El Club de las Mascotas, ubicada en la Avenida 3 #26A – 32.

En esta ocasión se habilitarán 30 cupos, destinados a animales que requieren un manejo clínico más cuidadoso.

La convocatoria está enfocada en animales que presenten condiciones específicas que hacen recomendable que el procedimiento se realice en un entorno clínico.

Entre ellos se encuentran mascotas mayores de 7 años, machos con obesidad y animales braquicéfalos (de hocico corto, como algunas razas de perros y gatos).

El objetivo es ofrecer un proceso seguro, con acompañamiento veterinario especializado, para reducir riesgos y garantizar una atención adecuada.

Quienes estén interesados en acceder al servicio deberán cumplir con una serie de condiciones previas. Entre ellas, presentar exámenes prequirúrgicos realizados entre el 26 y el 30 de enero de 2026.

Llevar al animal con ayuno mínimo de 8 horas, asegurar que la mascota se encuentre en buen estado general de salud y presentar una fotocopia del documento de identidad del acudiente.

Además, entregar fotocopia de un recibo de servicio público de La Candelaria, con fecha no mayor a tres meses, correspondiente a estratos 1, 2 o 3.

Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan a través del número 319 224 12 23, hasta completar los 30 cupos disponibles.

Desde la administración local aseguraron que este tipo de jornadas permiten brindar atención diferenciada a animales que, por su edad o condición física, necesitan mayores cuidados durante una cirugía, al tiempo que se promueve el control poblacional y la protección de los animales de compañía en la localidad.