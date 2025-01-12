CANAL RCN
Colombia

Campaña para proteger a los animales de la pólvora en Bogotá: ¿cómo resguardar a las mascotas?

Los fuegos pirotécnicos pueden desarrollar estrés, pánico y daños físicos en los animales, según expertos.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 01 de 2025
12:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Diciembre llegó y con esta época comienzan a presentarse las distintas alboradas que tradicionalmente han sido famosas por el excesivo uso de la pólvora en distintas ciudades del país.

Por esto, las autoridades ya han hecho serias alertas para no solo evitar nuevas cifras de quemados, sino también proteger a las especies que ven afectadas por estos fuertes ruidos.

Ante esta situación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer algunas de sus estrategias para combatir los efectos devastadores que la pólvora genera en los animales y mascotas.

Manatí es encontrado sin vida en ciénaga de Barrancabermeja: sería la segunda muerte en el año
RELACIONADO

Manatí es encontrado sin vida en ciénaga de Barrancabermeja: sería la segunda muerte en el año

Campaña para proteger animales de la pólvora en Bogotá

Según el IDPYBA, se creó una estrategia que va dirigida a fomentar la responsabilidad de los ciudadanos hacia el cuidado y la protección de los animales, quienes son las víctimas silenciosas de estos fuegos artificiales.

La iniciativa contempla distintas campañas de prevención que tienen el objetivo de impactar en la ciudadanía para dar a conocer las graves afectaciones que la pólvora genera en los animales como la ansiedad, necesidad de escapar y tomar acciones que atentan contra sus vidas.

Otra de las campañas contempla una iniciativa para que las personas tomen la decisión de apadrinar, por algunos días, a varios de los animales que han pasado una mayor cantidad de tiempo en la entidad sin ser adoptados.

Así mismo, se ha hecho especial énfasis en la importancia de no abandonar ni dejar solas a las mascotas durante las épocas de vacaciones. Dicha campaña exalta la responsabilidad de los cuidados con estos animales de compañía.

Finalmente, el IDPYBA hizo énfasis en la importancia de no promover la diversión turística con llamas o alpacas por lo que se hará presencia constante en las diferentes plazas y lugares turísticos donde se presentan dichas actividades.

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría
RELACIONADO

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

Recomendaciones para cuidar a las mascotas de la pólvora

Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el IDPYBA registró 1.901 animales presuntamente afectados por el uso de pólvora en Bogotá, incluyendo 702 animales de compañía y 1.199 animales silvestres.

Por esto, algunas de las principales recomendaciones para proteger a los animales de la pólvora son:

  • Identificar una zona de refugio donde los perros o gatos puedan sentirse seguros y cómodos.
  • Acondicionar la zona cerrando cortinas, poniendo música relajante y dejando a su alcance sus juguetes favoritos.
  • Utilizar feromonas o esencias florales especiales para que estén más tranquilos y reducir el estrés.
  • Realizar actividades físicas previas para que los animales estén relajados y descansados al momento de los estallidos.
  • Mantener puertas, ventanas y balcones cerrados para evitar fugas o accidentes.
  • En caso de estar en la calle, se debe asegurar al perro con correa y arnés, con el fin de evitar que huya debido al miedo causado por la pirotecnia.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aerocivil

Aerocivil reporta que 102 de los 124 aviones de Avianca ya fueron actualizados con el software

Villavicencio

Capturado alias El Flaco, uno de los delincuentes más buscados en Villavicencio

Elecciones presidenciales 2026

Rechazan tutela de Daniel Quintero que buscaba su inscripción presidencial ante la Registraduría

Otras Noticias

Junior de Barranquilla

Policía vigiló el VAR en gol de Junior a Nacional y se hizo viral: el 'tiburón' acaricia la final

Un policía estudo pendiente de la jugada que revisó el VAR en el partido de Junior a Nacional y se volvió viral: vea el video.

La casa de los famosos

Abiertas las votaciones del séptimo grupo de aspirantes a La casa de los famosos: así puede elegir

Comediantes, creadores de contenido e influencers conforman el nuevo grupo de aspirantes para La casa de los famosos Colombia 3.

Cuidado personal

¿Qué es el "doomscrolling" y cuáles son sus principales riesgos para la salud?

Salario mínimo

Salario mínimo 2026: empresarios sugieren aumento máximo del 7% frente a propuesta del Gobierno Nacional

Tiquetes aéreos

Airbus confirma: menos de 100 aviones A320 siguen inmovilizados por fallo de software