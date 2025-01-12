Campaña para proteger a los animales de la pólvora en Bogotá: ¿cómo resguardar a las mascotas?
Los fuegos pirotécnicos pueden desarrollar estrés, pánico y daños físicos en los animales, según expertos.
12:06 p. m.
Diciembre llegó y con esta época comienzan a presentarse las distintas alboradas que tradicionalmente han sido famosas por el excesivo uso de la pólvora en distintas ciudades del país.
Por esto, las autoridades ya han hecho serias alertas para no solo evitar nuevas cifras de quemados, sino también proteger a las especies que ven afectadas por estos fuertes ruidos.
Ante esta situación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal dio a conocer algunas de sus estrategias para combatir los efectos devastadores que la pólvora genera en los animales y mascotas.
Campaña para proteger animales de la pólvora en Bogotá
Según el IDPYBA, se creó una estrategia que va dirigida a fomentar la responsabilidad de los ciudadanos hacia el cuidado y la protección de los animales, quienes son las víctimas silenciosas de estos fuegos artificiales.
La iniciativa contempla distintas campañas de prevención que tienen el objetivo de impactar en la ciudadanía para dar a conocer las graves afectaciones que la pólvora genera en los animales como la ansiedad, necesidad de escapar y tomar acciones que atentan contra sus vidas.
Otra de las campañas contempla una iniciativa para que las personas tomen la decisión de apadrinar, por algunos días, a varios de los animales que han pasado una mayor cantidad de tiempo en la entidad sin ser adoptados.
Así mismo, se ha hecho especial énfasis en la importancia de no abandonar ni dejar solas a las mascotas durante las épocas de vacaciones. Dicha campaña exalta la responsabilidad de los cuidados con estos animales de compañía.
Finalmente, el IDPYBA hizo énfasis en la importancia de no promover la diversión turística con llamas o alpacas por lo que se hará presencia constante en las diferentes plazas y lugares turísticos donde se presentan dichas actividades.
Recomendaciones para cuidar a las mascotas de la pólvora
Desde noviembre de 2022 hasta noviembre de 2024, el IDPYBA registró 1.901 animales presuntamente afectados por el uso de pólvora en Bogotá, incluyendo 702 animales de compañía y 1.199 animales silvestres.
Por esto, algunas de las principales recomendaciones para proteger a los animales de la pólvora son:
- Identificar una zona de refugio donde los perros o gatos puedan sentirse seguros y cómodos.
- Acondicionar la zona cerrando cortinas, poniendo música relajante y dejando a su alcance sus juguetes favoritos.
- Utilizar feromonas o esencias florales especiales para que estén más tranquilos y reducir el estrés.
- Realizar actividades físicas previas para que los animales estén relajados y descansados al momento de los estallidos.
- Mantener puertas, ventanas y balcones cerrados para evitar fugas o accidentes.
- En caso de estar en la calle, se debe asegurar al perro con correa y arnés, con el fin de evitar que huya debido al miedo causado por la pirotecnia.