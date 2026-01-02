Juan Manuel Rengifo contó los detalles tras quedarse con la camiseta de Lionel Messi

Atlético Nacional se enfrentó a Inter de Miami en el estadio Atanasio Girardot, donde el equipo estadounidense terminó quedándose con el triunfo por 2-1 con goles de Luis Suárez y un autogol del juvenil Elvin Rivero en la última jugada del partido.

En el cuadro verdolaga marcó Juan Manuel Rengifo, quien se sigue destacando como uno de los jugadores más prometedores del fútbol colombiano. El futbolista de 20 años firmó un golazo a colocar, sorprendiendo hasta al mismo Lionel Messi.

El intercambio de camisetas entre Messi y Rengifo

Tras finalizar el compromiso, el astro argentino terminó dándole su camiseta a Rengifo, quien se quedó con la prenda más preciada de los asistentes al principal escenario deportivo de Medellín. En zona mixta, el jugador aclaró los detalles detrás de este gesto.

Cuando iba a empezar el segundo tiempo pude decirle que era mi ídolo, agradecerle por lo que ha dado al fútbol, que gracias a él me enamoré de este deporte y decirle que el número 19 que uso es por él. Le dije que si me podía dar la camiseta significaría mucho para mí, y él me la dio.

La admiración de Juan Manuel Rengifo por Messi

Además de los detalles sobre el intercambio de camisetas, Rengifo también explicó que Lionel Messi es su principal ídolo y que disfrutó cada cosa que vivió en el terreno de juego al poder enfrentarlo.