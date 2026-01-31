Atento: ¡tembló masivamente en Colombia hoy sábado 31 de enero de 2026!

Este 31 de enero de 2026, hubo al menos 10 temblores en Colombia.

El primero se registró a las 2:20 de la madrugada, mientras que el último, con corte hasta las 9:30 de la noche, fue a las 3:22 de la tarde.

¿En qué municipios se han sentido estos temblores? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este ha sido el temblor más reciente que se ha sentido en Colombia hoy 31 de enero de 2026

3:22 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

¿Qué otros temblores se han presentado en Colombia hoy 31 de enero de 2026?

2:20 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 15 de Zapatoca (Santander).

4:59 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 4.5.

Profundidad: superficial.

6:37 a.m.

Epicentro: Tibú, Norte de Santander.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municpioscercanos: a 41 kilómetros de El Tarra (Norte de Santander), a 42 de Tibú (Norte de Santander) y a 63 de San Calixto (Norte de Santander).

8:55 a.m.

Epicentro: Zapatoca, Santander.

Magnitud: 2.6.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 12 de Villanueva (Santander) y a 14 de Galán (Santander).

9:50 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 16 de Villanueva (Santander).

11:58 a.m.

Epicentro: Toro, Valle del Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 129 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Toro (Valle del Cauca), a 8 de Argelia (Valle del Cauca) y a 15 de Versalles (Valle del Cauca).

12:30 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: 143 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Los Santos (Santander), a 14 de Jordán (Santander) y a 17 de Betulia (Santander).

1:50 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 142 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 14 de Zapatoca (Santander).

3:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).