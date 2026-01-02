CANAL RCN
Colombia

Cartagena desaconseja las actividades marítimas por oleaje intenso que podría alcanzar los tres a cuatro metros

Las lluvias han generado inundaciones en toda la ciudad, obligando a las autoridades a mantener un PMU para monitorear la situación.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik y la Alcaldía de Cartagena
Noticias RCN

febrero 01 de 2026
11:40 a. m.
El posible tránsito de frentes fríos provenientes de Norteamérica mantiene a la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en alerta por el fuerte oleaje que se registra en el litoral Caribe desde el jueves 29 de enero.

Desde entonces y por indicaciones del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Dirección General Marítima, se ha venido realizando un seguimiento continuo de las condiciones en las zonas costera y marítima.

“Este fenómeno, asociado al desplazamiento de masas de aire frío y a la presencia de sistemas de alta presión y frentes estacionarios en la región, generará una alteración significativa en las condiciones meteomarinas del Caribe colombiano”, explicó la Alcaldía.

Velocidad de los vientos y altura del oleaje ha venido aumentando los últimos días

Ya desde el sábado, 31 de enero, las autoridades locales pronosticaban que la velocidad de los vientos aumentara hasta alcanzar los 25 a 30 nudos. Y, de la misma manera, esperan que la altitud del oleaje aumente, hasta alcanzar los tres a cuatro metros; lo que podría derivar en mar de fondo y otras afectaciones costeras.

El punto de mayor intensidad para ambos fenómenos podía registrarse entre la tarde y noche del domingo, 1 de febrero y la madrugada del lunes, 2 de febrero.

En respuesta, la OAGRD se comprometió a desplegar una cuadrilla de reacción inmediata para atender los efectos de las condiciones actuales y a mantener un seguimiento constante, con datos actualizados del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entendiendo que:

¿Cómo se encuentra la costa cartagenera el domingo 1 de febrero?

De acuerdo con las autoridades, el domingo, en el área costera “se prevé cielo de muy nuboso a cubierto. Se esperan posibles lluvias de intensidad ligera. La temperatura ambiente oscilará entre 25°C y 27°C. Predominan vientos de dirección norte, con velocidad de 17 a 23 nudos (Fuerza 5-6)”.

Y en el área marítima, “se prevé cielo de muy nuboso a cubierto. Se esperan posibles lluvias de intensidad ligera. Predominan vientos de dirección norte, con velocidad de 18 a 22 nudos (Fuerza 5-6). La altura significativa de la ola oscilará entre 0.5 a 1.0 metros (Mar 3)”.

En consecuencia, se recomienda a turistas y locales extremar las medidas de seguridad; evitar las actividades en el mar, de no ser esenciales; considerar postergar el zarpe, y priorizar las aguas protegidas. Las lluvias han generado inundaciones en toda la ciudad, lo que ha obligado a las autoridades a mantener un PMU para monitorear la situación.

