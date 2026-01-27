CANAL RCN
Caso Lucas Villa: absuelven a hermanos vinculados en el homicidio del líder estudiantil, ocurrido en 2021

Según fuentes cercanas a la investigación, uno de los testigos clave de la Fiscalía fue asesinado.

Foto: archivo Noticias RCN

enero 27 de 2026
10:35 a. m.
Este 27 de enero se conoció que fueron absueltos los hermanos vinculados al homicidio del líder estudiantil Lucas Villa, ocurrido en el marco del paro nacional de 2021, en Pereira.

Se trata de Jonatan Stiven y John Alexander Mejía Hurtado, presuntos miembros de la banda delincuencial La Cordillera, señalada de utilizar la violencia para impedir los bloqueos instaurados por manifestantes en un viaducto que comunica a Pereira con Dosquebradas, Risaralda.

Fuentes cercanas a la investigación también confirmaron que uno de los testigos clave de la Fiscalía fue asesinado.

Así fue el crimen del líder estudiantil Lucas Villa

El 5 de mayo de 2021, Lucas Villa fue baleado mientras participaba de una protesta pacífica en el viaducto de Pereira.

De acuerdo con las autoridades, detrás de su asesinato está la banda delincuencial La Cordillera, encargada del tráfico de drogas en esta región del país.

El ataque dejó por lo menos dos personas más heridas, mientras que Villa recibió cerca de ocho impactos de bala que lo dejaron varios días muy grave en una unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Jorge.

¿Quién era Lucas Villa?

Lucas Villa tenía 36 años cuando fue asesinado por sujetos armados, mientras participaba de una manifestación pacífica en el marco del paro nacional de 2021, en Pereira.

Era estudiante del programa de Ciencias del Deporte y Recreación de la Universidad de Tecnológica de Pereira (UTP) y también era instructor de yoga.

Fue conocido por liderar proyectos y semilleros universitarios; y le gustaban los deportes.

