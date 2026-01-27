Grave accidente entre bus y tractocamión desata incendio en la vía Panamericana

Una grave emergencia se registró en la mañana de este martes en la vía Panamericana, específicamente en el tramo que comunica a Popayán con Cali, a la altura del corregimiento de Pescador, en el municipio de Caldono.

Grave accidente de tránsito en la vía Panamericana deja ocho muertos

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo de transporte público de pasajeros colisionó con un tractocamión. Tras el fuerte impacto, se produjo un incendio que empeoró la situación y dificultó las labores de atención en el lugar.

Según el balance preliminar de las autoridades tras el siniestro, al menos cuatro personas murieron y varias resultaron gravemente heridas. Estas últimas están siendo atendidas por los organismos de socorro que llegaron a la zona.

De momento, no se descarta que la cifra de afectados pueda variar a medida que avancen las labores de rescate y verificación.

Personal de la concesión vial y equipos de emergencia trabajan para controlar la situación, asistir a las víctimas y restablecer la movilidad en este corredor, uno de los más importantes del suroccidente del país.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y atender las indicaciones mientras se desarrollan las labores de atención de la emergencia.