Cooperación entre Colombia, EE. UU. y Portugal frustró envío masivo de cocaína

Una operación internacional contra el narcotráfico permitió la incautación de cerca de ocho toneladas de cocaína que eran transportadas en un submarino en aguas próximas al archipiélago de las Islas Azores, en Portugal.

El resultado fue dado a conocer por el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, a través de su cuenta oficial en la red social X.

De acuerdo con la información, el procedimiento fue posible gracias al intercambio de inteligencia entre la Policía de Colombia y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en coordinación con las autoridades portuguesas.

“En cercanías del archipiélago de las Islas Azores (📍Portugal), gracias al intercambio oportuno de información entre la @PoliciaColombia, la 𝗗𝗘𝗔 y en coordinación con 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗴𝘂𝗲𝘀𝗮𝘀, fueron 𝗶𝗻𝗰𝗮𝘂𝘁𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗼𝘅𝗶𝗺𝗮𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗼𝗰𝗵𝗼 (𝟴) 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶́𝗻𝗮, las cuales eran transportadas en un submarino que, al parecer, habría salido desde costas colombianas”, se lee en el trino.

El cargamento, que presuntamente habría salido del territorio colombiano, era movilizado mediante una embarcación tipo semisumergible, modalidad utilizada por redes criminales para evadir los controles en altamar.

Durante el operativo fueron capturados tres ciudadanos colombianos y un ciudadano venezolano, señalados de integrar la estructura encargada del transporte de la droga.

Según la Policía, este golpe impacta de manera directa a organizaciones dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes y a sus rutas hacia Europa.

Las autoridades destacaron que esta incautación es considerada la más grande de cocaína registrada en la historia de Portugal. Asimismo, se informó que está pendiente la certificación oficial por parte de la DEA sobre el resultado del decomiso.

El director de la Policía aseguró que este tipo de acciones ratifican la importancia de la cooperación internacional para debilitar la logística y la capacidad de expansión de las redes del narcotráfico transnacional.

“Este resultado se constituye como la mayor incautación de cocaína en la historia de Portugal, reafirmando el impacto de la cooperación internacional en la lucha frontal contra el narcotráfico. Actualmente, se está a la espera de la carta de certificación oficial por parte de la DEA”.