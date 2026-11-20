Las obras de Accesos Norte Fase II comenzaron oficialmente este viernes 20 de noviembre de 2026, con la intervención de 17,96 kilómetros de vías que conectan a Bogotá con los municipios de la Sabana Centro. El proyecto contempla la ampliación de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, trabajos en la carrera Séptima y la construcción de la variante Perimetral de Sopó.

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El inicio de esta infraestructura se produce después de cuatro años sin ejecución de obras, pese a que el contrato de concesión se había firmado en abril de 2022. La iniciativa, concesionada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a cargo de Ruta Bogotá Norte S.A.S., tiene una inversión estimada de $1,9 billones durante su etapa de construcción.

Durante el acto oficial participaron el presidente de la República, Abelardo De La Espriella; el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe. Según la entidad, el proyecto beneficiará a más de 10 millones de habitantes de Bogotá y municipios del norte de Cundinamarca.

¿Qué vías incluye el proyecto Accesos Norte Fase II en Bogotá?

La intervención comprende tres corredores principales: la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, obras en la carrera Séptima y la variante Perimetral de Sopó. En el tramo de la Autopista Norte se construirán dos nuevos carriles mixtos por sentido y un carril exclusivo para Transmilenio, entre las calles 191 y 235.

El proyecto también contempla seis puentes peatonales y espacio público de seis metros a cada costado de la vía, con andenes y ciclorrutas. Estas intervenciones buscan ampliar la capacidad del corredor y ofrecer espacios para los diferentes actores de la movilidad.

De acuerdo con la ANI, la obra tendrá efectos en la conexión entre Bogotá y municipios como Chía, Cajicá, Tocancipá, Zipaquirá y Sopó. Además de la infraestructura vial, se proyecta la generación de más de 36.000 empleos directos e indirectos durante el desarrollo del proyecto.

¿Cuándo estará terminada la obra Accesos Norte II y qué pasará con los humedales?

La duración estimada de la construcción es de 66 meses, por lo que la terminación del proyecto está prevista para finales de 2031. Aunque el acto oficial de inicio se realizó el 20 de noviembre de 2026, el acta de inicio de construcción se había firmado el 6 de abril de ese mismo año. Posteriormente, el 14 de agosto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) avaló el comienzo de las actividades preliminares y constructivas.

Uno de los componentes de la intervención está relacionado con los humedales Torca y Guaymaral, ubicados en sectores donde la Autopista Norte limita con estos ecosistemas. Allí se ampliarán las estructuras hidráulicas existentes para mejorar la conectividad hídrica y ecosistémica.

También se contempla un paso seco para fauna, que hace parte de los ocho pasos de fauna previstos en el proyecto, y una elevación selectiva de la vía. Según la ANI, estas medidas buscan reducir el riesgo de inundaciones durante las temporadas de lluvias y garantizar el caudal mínimo ambiental en los periodos de sequía.

Con una inversión estimada de $1,9 billones, 17,96 kilómetros de intervención y un plazo de ejecución de 66 meses, Accesos Norte Fase II es uno de los proyectos de infraestructura vial previstos para mejorar la conexión entre Bogotá y la Sabana Centro. Su terminación está proyectada para finales de 2031.