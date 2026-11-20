La edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil en Corferias abrió sus puertas consolidando un fenómeno inédito en el sector automotor colombiano: una intensa guerra de precios que ha llevado los valores de entrada a niveles históricamente bajos.

Con la participación de 83 marcas y más de 600 vehículos en exhibición hasta el 22 de noviembre, los compradores que buscan su primer vehículo o desean renovar su automóvil encuentran hoy alternativas que arrancan desde los $43 millones de pesos.

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La gran sorpresa de esta vitrina comercial es que el segmento de los carros más económicos del Salón del Automóvil está dominado por la movilidad eléctrica, superando en precio de entrada incluso a los tradicionales vehículos compactos a gasolina.

Los modelos más baratos por debajo de los $65 millones

Durante el desarrollo de la feria, varias ensambladoras e importadores ajustaron sus tarifas promocionales para captar a los visitantes.

En el escalón más accesible del recinto ferial destacan tanto microcoches urbanos cero emisiones como modelos tradicionales ensamblados en el país: