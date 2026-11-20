Estos son los carros más baratos del Salón del Automóvil 2026: precios y modelos
Conozca las marcas y modelos más asequibles.
Noticias RCN
12:29 p. m.
La edición número 20 del Salón Internacional del Automóvil en Corferias abrió sus puertas consolidando un fenómeno inédito en el sector automotor colombiano: una intensa guerra de precios que ha llevado los valores de entrada a niveles históricamente bajos.
Con la participación de 83 marcas y más de 600 vehículos en exhibición hasta el 22 de noviembre, los compradores que buscan su primer vehículo o desean renovar su automóvil encuentran hoy alternativas que arrancan desde los $43 millones de pesos.
La gran sorpresa de esta vitrina comercial es que el segmento de los carros más económicos del Salón del Automóvil está dominado por la movilidad eléctrica, superando en precio de entrada incluso a los tradicionales vehículos compactos a gasolina.
Los modelos más baratos por debajo de los $65 millones
Durante el desarrollo de la feria, varias ensambladoras e importadores ajustaron sus tarifas promocionales para captar a los visitantes.
En el escalón más accesible del recinto ferial destacan tanto microcoches urbanos cero emisiones como modelos tradicionales ensamblados en el país:
- FAWCAR Xiaoma 2.0 (Desde $43.000.000): Se corona como el vehículo nuevo más económico de toda la exposición. Este compacto 100 % eléctrico, que bajó su tarifa desde los $45 millones para el evento, ofrece capacidad para cuatro pasajeros, 40 caballos de potencia y una autonomía de hasta 222 kilómetros por carga, ideal para desplazamientos diarios en ciudad.
- Opel Rocks-e (Desde $48.000.000): Un cuadriciclo eléctrico biplaza enfocado en la micromovilidad urbana, diseñado para sortear el tráfico con costos mínimos de mantenimiento.
- JMEV 2 (Desde $48.000.000): Otra apuesta eléctrica de bolsillo que redujo su precio promocional desde los $52 millones durante la muestra ferial en Bogotá.
- Renault Kwid 2027 (Desde $49.990.000): Es el rey indiscutible entre los carros a gasolina de entrada. Ensamblado en la planta de Envigado, esta actualización mantiene su enfoque de bajo consumo de combustible y altura al suelo pensada para la topografía nacional.
- Citroën C3 (Desde $57.990.000): Se posiciona como una alternativa subcompacta con mayor espacio interior y estética tipo crossover dentro del rango inferior a los 60 millones.
- Suzuki Swift mecánico (Desde $60.990.000): Uno de los favoritos del público colombiano por su fiabilidad mecánica y eficiencia en el consumo urbano.
- BYD Seagull (Desde $65.000.000): Gracias a los bonos de feria, este popular hatchback eléctrico ajustó su precio de entrada para competir directamente contra los automóviles a combustión tradicionales.