La Agencia Nacional de Minería lamentó a primera hora del viernes 20 de noviembre la explosión registrada en una mina de carbón de la vereda Los Tunjos, jurisdicción de Sativasur, Boyacá, ubicada a dos horas de Paipa.

El accidente ocurrió en la noche del jueves (19) y cobró la vida de tres trabajadores, que fueron identificados como Raúl Cárdenas Carvajal, David Oswaldo Méndez y Víctor Abelardo Monguí, por la Alcaldía municipal.

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Unidades atendieron la emergencia y la investigación avanza:

La entidad, que administra los recursos minerales de propiedad del Estado y hace un seguimiento a los títulos de propiedad privada del subsuelo, informó que:

“Tras conocerse la emergencia, los equipos de Salvamento Minero de las estaciones de Socha y Nobsa atendieron la situación, brindando respuesta en el lugar de los hechos”.

Además, dio a conocer que en la zona se adelantan “las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de este accidente, en coordinación con las autoridades competentes”.

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Presidente De la Espriella expresó su pésame con las familias afectadas:

En respuesta al mensaje de la Agencia Nacional de Minería, el presidente Abelardo de la Espriella comentó en su cuenta de la red social X que lamenta “profundamente la tragedia ocurrida” en la “mina de carbón de la vereda Los Tunjos, en Sativasur, Boyacá”.

Y expresó a las familias, compañeros y seres queridos de los mineros fallecidos su “solidaridad” y sus “más sentidas condolencias en este momento de inmenso dolor”.

Según dijo el propietario del título minero al alcalde Marco Aurelio López Gómez, la mina opera de manera legal. Las autoridades investigan qué pudo haber causado el estallido.