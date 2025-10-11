CANAL RCN
Colombia Video

Registraduría confirma la muerte de tres funcionarios que viajaban en la aeronave accidentada en Vaupés

La entidad lamentó el fallecimiento de los funcionarios que adelantaban labores de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación en el departamento.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
04:20 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil informó sobre el accidente de la avioneta HK 641 de la empresa Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate – Papunahua – Bocoa – Mitú, en el departamento del Vaupés.

En la aeronave viajaban tres funcionarios de la entidad: Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, quienes se encontraban en cumplimiento de sus funciones durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos entre el 6 y 9 de noviembre.

Registraduría lamenta la muerte de los ocupantes de la aeronave accidentada en Bocoa

En la tarde de este lunes, la entidad confirmó a través de un comunicado la muerte de los tres funcionarios y el piloto que viajaban en la aeronave.

“Expresamos nuestro más profundo sentimiento de solidaridad y enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de trabajo y amigos”, informó el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos.

De manera preliminar, las autoridades manejan como primera hipótesis una posible falla mecánica en la avioneta que ocasionó la tragedia.

Por su parte, Tatiana Morales González, secretaria de Gobierno de Vaupés y coordinadora de la Unidad Departamental de Gestión del riesgo, informó que la aeronave "se precipitó a tierra minutos después de despegar del área no municipalizada de Bocoa".

Autoridades adelantan investigaciones tras la caída de la aeronave en Vaupés

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron que la aeronave con destino al Aeropuerto Fabio Alberto León Bentley perdió contacto "aproximadamente dos minutos después del despegue".

A través del comunicado confirmaron que la aeronave "se encuentra totalmente incinerada", por lo que se presume que "no hay sobrevivientes entre los cuatro ocupantes a bordo".

Además, informaron que las autoridades se centran en las labores de recuperación y "en asegurar la escena para investigar las posibles causas del accidente".

