CANAL RCN
Colombia

Comandante de la Fuerza Aeroespacial: aviones Gripen dan a Colombia capacidades aéreas de élite

La FAC inicia la renovación de su flota con aeronaves de última generación que fortalecen la soberanía nacional.

Saab Gripen avión
FOTO: Saab

Noticias RCN

noviembre 10 de 2025
01:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba Avendaño, afirmó que la adquisición de los aviones Gripen representa “el ingreso de Colombia a las mejores capacidades aéreas del mundo”.

Según explicó, en diálogo con El Tiempo, esta decisión es estratégica para garantizar la defensa del territorio y proteger los recursos del país.

Aviones Gripen podrían volverse protagonistas en la guerra de Ucrania con Rusia: esto se sabe
RELACIONADO

Aviones Gripen podrían volverse protagonistas en la guerra de Ucrania con Rusia: esto se sabe

Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de defensa no solo para mantener la soberanía, sino porque es esencial para proteger los recursos estratégicos del país y tener una Fuerza Aeroespacial preparada.

Tecnología avanzada y solución integral para la FAC

El general Córdoba explicó que los Gripen no son solo aviones de combate, sino “una solución integral que incluye armamento, soporte logístico, mantenimiento, repuestos, bancos de prueba, herramientas especializadas, infraestructura, simuladores de vuelo y un programa robusto de entrenamiento para pilotos, técnicos e ingenieros”.

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente
RELACIONADO

¿Qué tipos de aviones Gripen han existido? Estas son las ventajas del modelo más reciente

El comandante resaltó que la incorporación de los Gripen “nos ofrece un ingreso inmediato a las mejores capacidades de superioridad aérea disponibles actualmente”.

Esta modernización, aseguró, no solo elevará el nivel operativo de la FAC, sino que también “se traducirá en beneficios sociales reales como generación de empleo, desarrollo regional y proyectos de impacto como el de energías limpias”.

El reemplazo de la actual flota de aviones Kfir

Sobre el cambios de flota, comentó que “la capacidad actual, representada en los Kfir, se encuentra en un proceso de reducción progresiva por su obsolescencia”, por lo que “resulta fundamental efectuar la adquisición de una nueva flota que asegure la continuidad de esta capacidad estratégica”.

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación
RELACIONADO

Llegada de los aviones Gripen a Colombia: todo lo que debe saber sobre la importante renovación

Desde 2012, la FAC evaluó diversas opciones y determinó que las aeronaves Gripen “cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de la misión constitucionalmente asignada”, al ofrecer un equilibrio óptimo entre tecnología, eficiencia y proyección futura.

“Con los Gripen aseguramos la continuidad operativa, fortalecemos la soberanía y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el desarrollo del país”, concluyó el general Córdoba.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Valle del Cauca

Negativa del Gobierno Petro retrasará la construcción del Tren de Cercanías por lo menos un año

ELN

Nuevo video revela los momentos previos al atentado con volqueta bomba en Tunja: así fue el recorrido

Animales

¿Por qué quedó libre el presunto agresor que le propinó brutal golpiza a un perro en Antioquia?

Otras Noticias

Selección Colombia

Desde Liverpool reaccionaron al descomunal gol de Luis Díaz en Alemania: esto dijeron

La anotación del guajiro ha sido elogiada en Alemania y otros países del continente europeo.

Estados Unidos

Presidente Trump ordena a controladores aéreos a regresar a sus puestos de trabajo: desde septiembre no les pagan

El cierre de Gobierno iniciado el 1 de octubre es el más prolongado en la historia de los Estados Unidos.

Pensiones

Ley aclara si sobrinos pueden heredar pensión en Colombia: téngalo en cuenta

Artistas

¿Un icónico cantante colombiano está afrontando una crisis económica? Esta fue su sorprendente confesión

Cuidado personal

¿Qué pasa si se duerme con maquillaje? esto es lo que debe saber