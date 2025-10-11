Comandante de la Fuerza Aeroespacial: aviones Gripen dan a Colombia capacidades aéreas de élite

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Luis Carlos Córdoba Avendaño, afirmó que la adquisición de los aviones Gripen representa “el ingreso de Colombia a las mejores capacidades aéreas del mundo”.

Según explicó, en diálogo con El Tiempo, esta decisión es estratégica para garantizar la defensa del territorio y proteger los recursos del país.

Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de defensa no solo para mantener la soberanía, sino porque es esencial para proteger los recursos estratégicos del país y tener una Fuerza Aeroespacial preparada.

Tecnología avanzada y solución integral para la FAC

El general Córdoba explicó que los Gripen no son solo aviones de combate, sino “una solución integral que incluye armamento, soporte logístico, mantenimiento, repuestos, bancos de prueba, herramientas especializadas, infraestructura, simuladores de vuelo y un programa robusto de entrenamiento para pilotos, técnicos e ingenieros”.

El comandante resaltó que la incorporación de los Gripen “nos ofrece un ingreso inmediato a las mejores capacidades de superioridad aérea disponibles actualmente”.

Esta modernización, aseguró, no solo elevará el nivel operativo de la FAC, sino que también “se traducirá en beneficios sociales reales como generación de empleo, desarrollo regional y proyectos de impacto como el de energías limpias”.

El reemplazo de la actual flota de aviones Kfir

Sobre el cambios de flota, comentó que “la capacidad actual, representada en los Kfir, se encuentra en un proceso de reducción progresiva por su obsolescencia”, por lo que “resulta fundamental efectuar la adquisición de una nueva flota que asegure la continuidad de esta capacidad estratégica”.

Desde 2012, la FAC evaluó diversas opciones y determinó que las aeronaves Gripen “cumplen con los requisitos necesarios para el desarrollo de la misión constitucionalmente asignada”, al ofrecer un equilibrio óptimo entre tecnología, eficiencia y proyección futura.

“Con los Gripen aseguramos la continuidad operativa, fortalecemos la soberanía y reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el desarrollo del país”, concluyó el general Córdoba.