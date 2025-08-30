Se reveló la identidad del hincha que falleció tras el accidente con el bus del Deportivo Cali

El Deportivo Cali emitió un comunicado oficial en el que lamenta profundamente el fallecimiento de Juan Pablo Núñez Agudelo, un hincha que murió en un accidente de tránsito ocurrido mientras seguía y alentaba al equipo. El hecho se registró el 30 de agosto de 2025, generando conmoción entre la familia verdiblanca y la comunidad futbolera en general.

De acuerdo a lo revelado por Marisol Noguera, Secretaria de Tránsito de Palmira, la víctima sería un menor de edad que rondaría los 16 años de edad. Al parecer, se movilizaba en una motocicleta cuando ocurrió el siniestro.

Condolencias y solidaridad del Deportivo Cali

En el comunicado, el club expresó sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Núñez Agudelo. Asimismo, elevaron oraciones por el eterno descanso de su alma, agradeciendo el amor y la pasión que siempre demostró por los colores del Deportivo Cali.

El equipo subrayó la importancia de la afición en la historia y presente de la institución, reconociendo el compromiso de los hinchas que, como Juan Pablo, acompañan con fervor cada presentación del conjunto azucarero.

Otra persona resultó afectada en el accidente

El Deportivo Cali también manifestó su solidaridad con una joven que acompañaba al hincha fallecido y que resultó afectada en el mismo incidente. En el mensaje oficial, el club envió toda su fuerza y apoyo a ella y a su familia, deseando una pronta recuperación.

El trágico suceso pone de relieve la unión que existe entre los aficionados y el equipo, y cómo cada historia personal se entrelaza con la pasión colectiva por el fútbol.